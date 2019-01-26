شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يقاضي أمازون وأبل وجوجل ونتفليكس وسبوتيفاي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم كل من Amazon، وApple، وGoogle، وNetflix وSpotify بخرق لوائح بيانات الاتحاد الأوروبي.

قواعد تنظيم حماية البيانات العامة (GDPR)، تقول إن عملاء الاتحاد الأوروبي لديهم الحق في الوصول إلى نسخة من شركات البيانات الشخصية التي لديهم.

ومع ذلك، قالت مجموعة حماية الخصوصية noyb، إنها وجدت أن معظم شركات الإنترنت والسوشيال ميديا الكبرى لم تمتثل بالكامل، فقدمت شكوى رسمية، والتي إذا أيدت قد يؤدي إلى غرامات كبيرة.

ما هي المشكلة؟

دخل الناتج المحلي الإجمالي حيز التنفيذ في مايو 2018، ويمنح عملاء الاتحاد الأوروبي الحق في المطالبة بنسخة من بياناتهم الشخصية من الشركات. ويجب أن تكون هذه البيانات سهلة الفهم ويجب تقديمها أيضًا بتنسيق قابل للقراءة آليًا، حتى يتمكن العميل من نقل جميع بياناته إلى منافس آخر، على سبيل المثال.

عندما دخل الناتج المحلي الإجمالي حيز التنفيذ، قام العديد من أكبر الأسماء في التكنولوجيا بما في ذلك Amazon وApple وGoogle وSpotify بإجراء تغييرات، للسماح للعملاء بتنزيل نسخة من بياناتهم، لكن مجموعة حماية الخصوصية، التي شعارها هو «خصوصيتي ليست من أعمالك»، قالت إنها وجدت أن العديد من أكبر الخدمات لم تفعل ما يكفي للامتثال للقانون.

ماذا وجدوا؟

طلب الأفراد الذين يعملون مع مجموعة حماية الخصوصية noyb نسخة من بياناتهم من العديد من خدمات بث الأفلام والموسيقى.

لقد وجدوا أن Amazon، وApple، وSpotify، وGoogle's YouTube يتيح لجميع الأشخاص تنزيل نسخة من معلوماتهم الشخصية بسرعة. لكن noyb قالت إن بعض البيانات فقط هي «مفهومة»، مع تزويد بعض الأجزاء بصيغة لا يمكن أن يفهمها الناس.

يتطلب الناتج المحلي الإجمالي أن تكون البيانات قابلة للقراءة على الآلة ويمكن فهمها بسهولة من قبل العملاء.

كما فشلت جميع الشركات العملاقة الأربعة في تقديم معلومات إضافية إلى الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، مثل قائمة الشركات الأخرى التي تمت مشاركة بياناتها معها.

زود Netflix البيانات المطلوبة بتنسيق يسهل فهمه، ولكنه لم يزود جميع المعلومات الإضافية واستغرق الرد حوالي 30 يومًا.