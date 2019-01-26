شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تعتزم تخفيض آلاف الوظائف لخفض التكاليف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة تيسلا إنها ستخفض آلاف الوظائف لكبح جماح التكاليف، حيث تعتزم زيادة إنتاج إصدارات أقل سعرًا من طرازها سيدان 3 الأساسي، مما سيخفض أسهمها بنسبة 10%.

وقالت الشركة التي كافحت من أجل تحقيق الربحية على المدى الطويل وإبقاء غطاء مشدد على المصروفات، إنها تتوقع أن تكون أرباح الربع الرابع أقل من الربع السابق.

وقال المدير التنفيذي إلون موسك، إن الحاجة إلى إصدارات أقل من طراز 3 سوف تصبح أكبر من يوليو المقبل، عندما ينخفض الائتمان الضريبي في الولايات المتحدة مرة أخرى إلى النصف، مضيفًا 1،875 دولارًا إلى سعر السيارة، مرة أخرى في نهاية العام.

وتخطط شركات تصنيع السيارات الكبيرة لإنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على السيارات والبطاريات الكهربائية.

وتخطط العلامات التجارية الفاخرة مثل Volkswagen (VOWG_p.DE) Audi وPorsche وDaimler’s Mercedes-Benz وBMW لإنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة الجديدة.

وقال موسك، الجمعة الماضية، إن الشركة ستحتاج إلى تقديم نسخة متوسطة الحجم من الموديل 3 على الأقل في جميع الأسواق بدءًا من مايو، حيث تحتاج للوصول إلى عدد أكبر من العملاء الذين يستطيعون شراء السيارات.