شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات زيارات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في 2018 (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تصدر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكبر عدد من زيارات المستخدمين شهريًا، يليه موقع اليوتيوب، ثم إنستجرام، وأخيرًا الواتس آب في عام 2018.
وسجل موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 2.2 مليار مستخدم نشط شهريًا، وسجل موقع اليوتيوب 1.5 مليار زيارة، موقع إنستجرام سجل 800 مليون مستخدم نشط، وأخيرًا موقع الواتس آب 700 مليون مستخدم شهريًا في عام 2018.
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