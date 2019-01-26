باحثون بريطانيون يكتشفون البروتين المسبب لنمو خلايا سرطان الثدي بشراسة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اكتشف الباحثون في جامعة كارديف في ويلز ببريطانيا البروتين الذي «يغزو» الثدي ويساعد على تكوين أشكال عدوانية من سرطان الثدي، وقالوا إن هذا البروتين يسمح «بنمو وانتشار وغزو» الخلايا السرطانية.

وأشارت شبكة (بي بي سي) البريطانية إلى أن سرطان الثدي يقتل 11 ألف شخص في المملكة المتحدة كل عام ويتم تشخيص 150 حالة جديدة يوميا.

ويريد الباحثون الآن أن ينظروا في كيفية استهداف البروتين، الذي يسمى /LYN/ في علاجات السرطان.

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