شكرا لقرائتكم خبر عن «آيفون XI» الجديد.. تسريبات تكشف إمكانياته (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتزم شركة أبل إطلاق هاتفها الجديد «آيفون XI» أو «آيفون 11» هذا العام، ويعد من أهم المميزات التي سربت حول هذا الهاتف الذكي أن الجهاز يحتوي على نظام الكاميرات الثلاثي في الخلف، ليكون شبيهًا بمنافسيه بنظام التشغيل أندرويد، مثل هواوي ميت 20 برو، وفق ما نشرت «سكاي نيوز».

وبحسب المواصفات المسربة، فإن اثنتين من الكاميرات ستكونان فوق بعضهما أو عاموديتين، كما هو الحال مع هاتف آيفون XS، وستشكل الكاميرتان مثلثا متساوى الأضلاع مع الكاميرا الثالثة، التي سيعلوها ضوء الفلاش.

«آيفون XI» بثلاث كاميرات خلفية

وفي أسفل مربع الكاميرات والضوء، سيكون هناك مكبر الصوت، وفقا لما ذكرته صحيفة «مترو» البريطانية.

وبحسب المصادر، فإن «آيفون 11» ما زال في مرحلة التطوير الهندسي، ما يعني أن أبل يمكن أن تعمد إلى تغيير بعض المواصفات فيه قبل إنتاجه بصورة تجارية في سبتمبر المقبل.