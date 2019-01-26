شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبو السماء في انتظار «القمر الدموي» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مراقبو السماء وعلماء الفلك والمهتمون بالظواهر الطبيعية الفريدة يستعدون لخسوف القمر، الذي يشير البعض إلى أنه «القمر الدموي»، وذلك بحسب ما نشرته البي بي سي BBC.

فأثناء الحدث المذهل، يتحول القمر الطبيعي للأرض إلى ظل من اللون الأحمر، والخسوف الكامل سيكون مرئيًا من أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أجزاء من أوروبا الغربية (بما في ذلك المملكة المتحدة) وشمال أفريقيا.

ما هو خسوف القمر الكلي؟

يحدث هذا النوع من الخسوف عندما تمر الأرض على وجه التحديد بين الشمس والقمر. وفي هذه الحالة، الشمس وراء الأرض، والقمر يتحرك في ظل الأرض.

هل سيظهر القمر باللون الأحمر؟

نعم فعلا، يشير بعض المعلقين إلى الحدث على أنه «قمر دموي»، أي أن القمر سيكون في أقرب نقطة له بالأرض.

وقال والتر فريمان، أستاذ التدريس المساعد في جامعة سيراكيوز بولاية نيويورك: «إن القليل من ضوء الشمس ينكسر من الغلاف الجوي للأرض ويصل إلى القمر، يثني حول حواف الأرض. هذه الكمية الصغيرة من الضوء الأحمر ستضيء القمر بما يكفي بالنسبة لنا لرؤيته».

أين ومتى يمكنني رؤيتها؟

يبدأ الخسوف في الساعة 02:35 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين وينتهي الساعة 07:49 بتوقيت جرينتش، لكن الفترة التي يظهر فيها القمر بالكامل باللون الأحمر في الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش.

هل من الآمن النظر اليه؟

في حين أن الكسوف الشمسي يشكل خطراً بالنظر إليه مباشرة، فإن الضوء من خسوف القمر يكون أكثر خفوتاً، ومن ثم فهو آمن تماماً، بحيث يمكن رؤيته دون معدات خاصة.

القمر الدموي