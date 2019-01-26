شكرا لقرائتكم لإنتاجية أفضل.. الموسيقى هي الحل السحري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت دراسة بريطانية أن العزف والغناء في مكان العمل لهما مفعول سحري على الموظفين، لما لهما من دور في تخفيف التوتر والقلق بسبب الإرهاق في العمل.

وقد أجرى الدراسة مجموعة من الباحثين من جامعة ليستر البريطانية، أكدوا فيها أن العزف والغناء ضمن مجموعات في مكان العمل:

- جعل 96% من الأشخاص يشعرون بتحسن في أعراض التوتر والقلق والاكتئاب

- ساعد 86% من الموظفين على التخفيف من شعورهم بالعزلة والوحدة في فريق العمل

- 86% خف لديهم الشعور بالعزلة والوحدة

- زاد لديهم الشعور بالسعادة والهدوء أكثر من غيرهم

- نظم نبضات القلب والتنفس

كذلك أكد الباحثون أن على أرباب العمل التفكير جدياً في تشجيع الموظفين على المشاركة بانتظام في ارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل بهدف تحسين حالتهم النفسية وانخراطهم في العمل ورفع الإنتاجية.