طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه مع بطاطس للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البطاطس : 5 حبات (مقشرة ومقطعة أصابع)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- القرشلة : 3 ملاعق كبيرة (كعك مطحون)

- عصير الليمون : 1 حبة

- البقدونس : 2 ملعقة كبيرة

- سمك الفيليه : 4 قطع (أبيض ( ١٥٠ جرام القطعة))

- البندورة الكرزية : عبوة طريقة التحضير

1. جففي البطاطس المقشرة والمقطعة على ورق مطبخ ورصیھا على صنیة للفرن. و انثري فوقھا نصف كمية زیت الزیتون والملح. 2. أدخلي البطاطس بالفرن لمدة 40 دقیقة مع تقليبها على الجھة الأخرى في منتصف المدة. 3. اخلطي القرشلة مع اللیمون والبقدونس. 4. في صينية أخرى، ضعي فیلیه السمك وفوقه خلیط القرشلة ثم انثري باقي زیت الزیتون. 5. ضعي مع الفیلیه الطماطم الكرزية ثم اطبخیھا بالفرن لمدة 15 دقیقة. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير شوربة عدس بالخضار للرجيم طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس مع الكراث

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