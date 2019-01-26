كيف يؤثر اكتئاب الشتاء على صحة الرجل النفسية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاضطراب العاطفي الموسمي أو اكتئاب الشتاء من الأمراض الموسمية التى تصيب الرجال والنساء على حد سواء، ولكن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير اكتئاب الشتاء على صحة الرجل النفسية، بحسب ما ذكر موقع "fatherly".



اكتئاب الشتاء

الاضطراب العاطفي الموسمي هو شكل من أشكال الاكتئاب يرتبط بتغيير الفصول، ويبدأ عادة في الخريف ويستمر حتى نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع.

يمكن أن يقع الرجال والنساء ضحية الاكتئاب الموسمي، لكن النساء يهتممن بالحالة ويطلبون المساعدة من الآخرين، لذا فمن الخطأ اعتبار أن مرض اكتئاب الشتاء لا يؤثر على الرجال، كما يعتقد الكثيرون، ولكن الرجال قد لا يذهبون للطبيب لطلب المساعدة.

ووفقًا للمعهد الأمريكى للصحة النفسية "يعاني كل من الرجال والنساء من الاكتئاب، لكن استعدادهم للحديث عن مشاعرهم قد يكون مختلفًا تمامًا" ، وكذلك قد تكون أعراض الاكتئاب لدى الرجال والنساء مختلفة تمامًا أيضًا، فعلى سبيل المثال ، بعض الرجال الذين يعانون من الاكتئاب يخفون عواطفهم وقد يبدوون غاضبين أو عصبيين أو عدوانيين، في حين أن العديد من النساء يعانين من الحزن الشديد والبكاء.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية. "من المرجح أن يقوم الأطباء بتشخيص الاكتئاب لدى النساء بشكل أفضل مقارنة بالرجال."، لأن الأطباء أكثر عرضة للشك فى أن ما يعاني منه الرجال هو الاكتئاب الموسمى، لأن الرجال يعانون من أعراض اكتئابية غير نمطية ، مثل العدوان.

عندما لا يحصل الرجال على المساعدة التي يحتاجون إليها، لأي سبب كان، يمكن أن يؤدي الاضطراب العاطفي الموسمي والاكتئاب إلى شعور قد يسبب العدوانية وإيذاء الذات.