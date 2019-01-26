الكويت - " الخليج 365 " كشفت الكويتية فاطمة المطر أستاذة الحقوق السابقة في جامعة الكويت أنها تقدمت بطلب لجوء إلى الولايات المتحدة , حيث انتقلت للعيش هناك مع ابنتها، وفق ما نشرته مصادر إعلامية.

ونشرت المطر تغريدة على "تويتر" قالت فيها " سعيدة جدًا بأنني سأبدأ حياة جديدة في بلد جميل راق، يؤمن بقيمة وكرامة الإنسان"، مبدية سعادتها لأن ابنتها ستحصل على فرص أفضل في الحياة".

وأضافت "لم أعد أحتمل هذا المجتمع"، مبينة أنها أحيلت إلى النيابة العامة في وقت سابق في الكويت بسبب تغريدة، حيث اتهمت بالإساءة للذات الإلهية، وازدراء الأديان، وسوء استخدام الهاتف.

ونشرت المطر تغريدات عدة أوضحت فيها تفاصيل إقدامها على اللجوء إلى الولايات المتحدة، وقالت إنه "وضعت في مركز خاص للاجئين لمدة أسبوعين" , وأشارت أنها تعاملت بشكل طيب ، قائلة " لكن لم يكن مسموحًا لي باستخدام الهاتف أو اللاب توب لحين البث في قرار أحقيتي باللجوء " , وأكدت أن الجهات الأميركية خصصت لها محامية لمتابعة قضيتها من دون مقابل مادي.

كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية إحالتها للقضاء: أستاذة جامعية كويتية تطلب اللجوء إلى أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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