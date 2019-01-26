فيديو " البرجين " المخل بالأداب للممثلة المصرية سما المصري يتسبب بمنعها من دخول الكويت

الكويت - " الخليج 365 "

راجت أنباء عن منع السلطات الكويتية، للراقصة المصرية الاستعراضية، سما المصري، من دخول البلاد، بسبب مشهد مثير.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إن السلطات الكويتية أصدرت قرارا بمنع المصري من دخول البلاد، بعد نشرها فيديو أمام أبراج الكويت الشهيرة، وهي تستعرض جسدها بطريقة مثيرة، مرتدية فستانا ضيقا للغاية.

إلا أن سما المصري رفضت هذه الرواية، وأكدت أنه لم يصلها أي قرار بالمنع من دخول الكويت

وقالت سما المصري إن جميع الأنباء المنشورة هي "إشاعات مغرضة"، وأنها اشتاقت إلى الكويت، وستزورها قريبا.

وتابعت بلهجتها العامية: "لما يبقى يطلع بيان من وزارة الداخلية الكويتية أو السفارة أبقى أعرف أرد على السادة المجتهدين في أخبارهم، مش كل واحد ماشي في الشارع نفسه يتشهر يجيب سيرتي ولا أي موقع نفسه يعمل ترافيك يطلع أي إشاعة وخلاص".

وكانت سما المصري أعلنت، في أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتزالها "الرقص المثير" والمقاطع التي تسببت بانتقادات حادة لها، وقامت بإزالة غالبيتها من صفحتها عبر "انستغرام".

وقالت المصري في فيديو إنها "تابت إلى الله، وتأمل في ارتداء الحجاب مستقبلا"، بيد أنها عادت تدريجيا إلى إثارة الجدل بمظهرها الخارجي.



