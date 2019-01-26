مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية تعتمد 23 مشاركة

الرفاع - المنامة - خاص بـ " الخليج 365 "

استعرضت لجنة مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة نتائج تقييم مشاركات المرحلة الاولى للدورة الثالثة في المبادرة وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الاعلى للمرأة.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أن 23 من بين 47 من المشاركات انطبقت عليها معايير المشاركة في امتياز الشرف حيث حققت 70% من المشاركات نتيجة 50% فأكثر من المعايير الخاصة بالمبادرة في المرحلة الاولى، فيما جرى تحويل ستة مشاركات للدورة القادمة من الامتياز بما يضمن تحقيقهن شرط استدامة المشروع لثلاث سنوات، وجرى استبعاد المشاركات الباقية غير المحققة للمعايير.

وأشارت اللجنة إلى تطور المشاركات وتنوعها، والتي شملت أنشطة اقتصادية متنوعة برزت فيها رائدة الأعمال البحرينية، ومن بينها الهندسة والديكور والعقارات، والطب والتجميل، والخدمات المالية، والمطاعم والمقاهي، كما بينت اللجنة ازدياد عدد المشاركات حيث بلغت في الدورة الأولى 11 مشاركة في حين بلغت 28 مشاركة في الدورة الثانية حتى وصلت إلى 47 مشاركة في الدورة الثالثة تجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتميز في النهوض بمسئوليتها الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع الخطوات القادمة المزمع تنفيذها والخطة الزمنية لذلك والتي ستشمل على الزيارات الميدانية للمشاركات التي حققت أفضل النتائج، حيث سيتم على خلفيتها اعتماد لجنة المبادرة للنتائج النهائية للمشاريع.

وأكد الاجتماع أن مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة عززت في نسختها الثالثة من قدرتها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تكريم الشابة المتميزة في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات المتميزة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، وتفعيل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وإبراز التجارب الناجحة لرائدات الأعمال الشابات، وتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة.

هذا وتعد مبادرة امتياز الشرف لرائدات الأعمال البحرينية الشابة إحدى الآليات الداعمة والمحفزة لزيادة مشاركة المرأة الشابة في مجال ريادة الأعمال، إلى جانب وجود العديد من الخدمات والبرامج التي تسهل أمام المرأة دخولها واقبالها على ريادة الأعمال وتقدم بالتعاون مع شركاء المجلس الأعلى للمرأة كبنك البحرين للتنمية وتمكين.