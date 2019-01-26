الوزن المثالي للجنين في الشهر التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - مع دخول المرأة الحامل في شهرها التاسع واقتراب موعد ولادتها، تبدأ العديد من الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنها حول الوزن المناسب لجنينها في هذه المرحلة، والطول المناسب له، وحول ما يجب عليها فعله لضمان ولادة سليمة خالية من المشاكل لها ولجنينها في ذات الوقت. كل هذه التساؤلات أوضحت إجابتَها لـ"الخليج 365" استشاريةُ الأطفال بمستشفى دار الصحة د. هدى العبد القادر، حيث قالت: إنّ الشهر التاسع من الولادة يُعتبر كأيِّ شهر آخر؛ إذ يتكوّن من أربعة أسابيع، لكلّ أسبوع وزن تقريبي مثالي للجنين.

وذكرت العبد القادر بعض التفاصيل حول تغيُّر وزن وطول الجنين خلال هذا الشهر، وهي كالتالي:



الأسبوع الأول من الشهر التاسع

يكون وزن الجنين المثالي من 2.5 كيلوغرام إلى 3.8 كيلو غرام. أما طوله فيصل إلى 52 سم تقريبًا.



الأسبوع الثاني من الشهر التاسع

وزن الجنين المثالي يصل إلى نحو 2.9 كيلو غرام، أما طوله فيبلغ نحو 53.3 سم تقريبًا.



الأسبوعان الثالث والرابع من الشهر التاسع

لا يحدث تغيّر كبير في وزن الجنين وطوله، خاصةً في الأوضاع الطبيعية.



نصائح طبية للمرأة الحامل في شهرها التاسع

-زيارة طبيب الولادة تكون مرة كل أسبوع من الشهر التاسع؛ وذلك للاطمئنان على وزن الطفل وطوله.

- القيام بتجهيز جميع المستلزمات الخاصّة بالولادة، سواء كانت متعلقة بالمرأة الحامل أو بالجنين، من أَلْبِسَةٍ وغيرها.

- الابتعاد عن التوتُّر والقلق والانفعالات، والامتناع عن سماع مشاكل الولادة.

- تناوُل كميات مناسبة من الخضراوات، خاصّة الغنية بالفيتامينات منها والمسهّلة لعملية الهضم.

- التقليل من تناول الشاي والقهوة، والفلفل الحارّ والبصل والبهارات؛ لأنّها تؤثّر على الأعصاب، وتُحدث اضطراباتٍ في الجهاز الهضمي، مما يؤثّر سلبًا على الحمل.

- الابتعاد عن تناول الأدوية المهدئة أو غيرها من الأدوية بدون استشارة الطبيب.

ـ الابتعاد عن حَمْلِ الأشياء الثقيلة أو عمل أشغال شاقّة متعبة.

- الالتزام بارتداء ملابس فضفاضة مريحة غير ضاغطة على الجنين، كذلك ارتداء حذاء مريح بدون كعب.

- التقليل من تناول المأكولات السريعة؛ نظرًا لاحتوائها على الكثير من الدهون المشبعة، مع أهمية الانتظام في ممارسة رياضة المشي.