ما هو العمر المناسب لأعاقب طفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - عندما يقترف ابنك ذنباً، أو سلوكاً غير ملائم، فإنك تلجأين لعقابه، ربما بالضرب، أو الشتم، والصراخ عليه، وتُعتبر هذه الطرق خاطئة وفاشلة، حيث تُسبب ضرراً نفسياً كبيراً له، وتُولد الكراهية، والحقد تجاه الآباء، وهناك العديد من الطرق البعيدة عن هذه الأساليب لعقاب الطفل، هوازن الزهراني، كاتبة وباحثة في قضايا الطفل والأسرة والعمل الإنساني، نعرفكم إلى بعض منها.

*منذ الولادة وحتى 7 سنوات: لا يعاقب أبداً لأنه في فترة تكوين الشخصية والمعرفة

• من سن 7 سنوات حتى 10: الحرمان والتحفيز المعنوي أو المادي.

• مرحلة المراهقة وما بعدها: الحوار أفضل أسلوب للتربية.

نصائح مهمة حول عقاب الأطفال

• عدم معاقبة الطفل عند أول تصرف للفعل الخطأ، بل يجب التحاور معه

• عدم استخدام الضرب أو الإيذاء البدني أو المعنوي مثل الحبس والإهمال.

• فهم أسباب التصرف الخطأ الامتناع عن التهديد.

• التأكيد على علاقة الود والمحبة بين الطفل ووالديه.

• المراهق لا يعاقب دون حوار؛ حتى لا ينتج عن ذلك ردات فعل وخيمة.

• ترك مساحة له للاعتذار عن الخطأ. والتحفيز على الفعل الجيد.

• عدم معاقبته أو حتى الحديث معه عن الخطأ أمام الغير.

• يمكن استخدام أسلوب النقاط أو استبدال الخطأ بآخر جيد.

• قراءة القصص والحكايات للأطفال ذات المحتوى الأخلاقي.

• البعد عن استخدام التطبيقات للهواتف الذكية، والتي تساعد في تخويف الطفل من (شرطة الأطفال)، تلك التطبيقات أسوأ ما يكون على نفسية الطفل وشخصيته.