كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - هل فكرت كيف تعلمين الأحبة بوصول مولودك الجديد؟، بالتأكيد أنت تبحثين عن أسلوب جميل لذلك لأن الخبر يستحق، فاختاري واحدة من العبارات التالية: _ يا طير طاير بالأجواء ميل وغرد بأحلى غناء لأحلى مولود وصل اليوم ((نكتب اسم المولود)) شيخ كل الشباب. _ السعاده بقلبي مالها اليوم سعة وما بقى فيني من الصبر صبر أيزيل الكدر والهم، وانحني لربي واشكره اعظم شكر وارسم الفرحة وانس الحزن ومدمعه وأبشركم بولادة (اسم المولود) يا أغلى البشر. _ إذا ولد عريساً مثل القمر .. جاني اليوم أحلى بشر عروسة مثل القمر.. سبحان ربي اللي أمر وأعطاني هدية العمر.. _أعلن فرحتي بأحلى خبر وأبشركم بقدوم أغلى البشر.. وصول مولودتي الجديدة، الله يحفظها لي، من كل خطر ياناس ياعسل (اسم المولودة) وصل باركوا لماما باللي حصل. _ بشرى لنا .. نلنا المنى .. زال العنا .. وأتى الهنا يا نفس طيبي بالمولود.. يا نفس قري أعينا.



كانت هذه تفاصيل خبر أجمل العبارات للإعلان عن مولودك الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.