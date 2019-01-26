كيف أجهز بيتي للمولود الجديد؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - تقول الجدات إن تحضير وتجهيز البيت قبل الولادة ليس مجرد حكاية قديمة تتوارث من الحكايات، بل إنها غريزة تظهر داخل كل النساء اللواتي سيصبحن أمهات بعد أشهر أو أيام قليلة، وهذه الغريزة تدفع بطاقة كبيرة تستطيع بها كل حامل تجهيز منزلها بشكل مثالي! وها أنت وقد أعددت حقيبة الولادة ووضعت حاجاتك وحاجات مولودك..وما ينقصك الآن هو تجهيز المنزل لاستقبال الضيف الصغير، مولودك الجديد...هنا يضع لك الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال الخطة في عدة خطوات مراعياً حقك في الراحة والاسترخاء والتفرغ لرعاية المولود، وضامناً بها حق الضيف الجديد في الرعاية والإحساس بالدفء والأمان.

*عليك بشراء كل أدوات إرضاع طفلك، وثيابه، كرسي السيارة، حفاضاته، حصيرة تغيير الحفاض، مفروشات للسرير، عربة ذات عجلات، بطانيات وسلة ذات غطاء، مهد متنقل، على أن تجهزي خطة ثانية حالة بدء الطفل في الحركة؛ أي بعد 5 أو 6 أشهر.

* قومي بتنظيف المنزل جيداً ورتبي الأثاث بشكل جديد يرضي راحتك وسهولة حركتك من مكان إلى مكان، وأرسلي الستائر والسجاد للتنظيف، ونظمي دواليب مطبخك أيضاً بحيث تتيحين مكاناً للوازم واحتياجات شرب وطعام المولود؛ أوانٍ مستخدمة لاحتياجات رضعته.

*رتبي غرفتك وجهزيها بوضع مكان خاص بداخلها لتغيير حفاضات المولود وجميع مستلزماته -الحفاضات،الملابس، الكريمات الخاصة، المناديل المبللة- ويفضل أن يكون قريباً من الحمام لتسهيل عملية النظافة.

*اطلبي من زوجك أو أحد أبنائك الكبار النزول لشراء أدوات الحماية؛ مثل القطع الخاصة بغلق الأبواب وسد مخارج الكهرباء، وإن كانت مقابسها في مستوى منخفض فحركي قطع الأثاث في اتجاهها لإخفائها، كما يمكنك طلب شراء قطع عازلة توضع حول حواف المناضد لحماية رأس الطفل من الاصطدام.

*غرفة المولود تحتاج لتخطيط -أيضاً-؛ إذ لابد من تزيينها وشراء سرير جديد وترتيب الأثاث بها، وتنظيم الملابس داخل خزانتها...هيا: أعلني فرحتك بقدوم المولود، واشتري براويز جديدة ووزعي الزهور والنباتات في أركان البيت.

*لا تقومي بكل هذه الأعمال وحدك، ولا تحملي نفسك فوق طاقتها، أنت حامل ويحق لك طلب المساعدة من الأخوات أو الصديقات أو العاملات بالأجرة خاصة مع اقتراب موعد ولادتك، كما أنك لن تستطيعي القيام بالأعمال الشاقة في البيت إلا بعد فترة طويلة من الولادة؛ وتذكري أن حاجتك للطاقة والاسترخاء بعد الولادة أكثر وأهم.

* تسوقي وخزني؛ فبعد الولادة ستكونين متعبة لست مهتمة بالقيام بأي عمليات تسوق طعام أو شراب أو مواد تنظيف أساسية، كل همك سيكون توفير ملجأ آمن ودافئ ونظيف لمولودك، مع تعميق الرابط العاطفي بينك وبينه.

* من المفيد أيضاً القيام بتنظيف الشفاط بالمطبخ...فكي مكوناته، وابتعدي عن الاستعانة بالكيماويات؛ لأنها مؤذية للحامل والجنين، واعملي تركيبة آمنة خاصة بك، ولا مانع من تنظيف سيراميك الحوائط، وإفراغ محتويات الخزائن والتخلص من الأشياء المنتهية الصلاحية، ولا تنسي مسح داخلها بالماء والخل الأبيض وتجفيفها.

*ناقشي مع زوجك قبل الولادة تجهيزات واستعدادات عمل السبوع أو العقيقة؛ واكتبا معاً قائمة المشتريات ومستلزمات الاحتفال، ومن سيذبح وطريقة التوزيع، ومن سيقوم بالضيافة وتجهيز الذبيحة.

*هل فكرت فيما سوف تقدمينه لزوارك وضيوفك عند زيارتهم لك لتقديم التهنئة بمولودك؟ هيا: جهزي الشوكولا والعصائر الجاهزة المعدة منزلياً وضعيها بالفريزر؛ حتى لا يشغلك الاهتمام بهم عن مولودك.

*لا مانع من تجهيز بعض وجبات الطعام البسيطة ووضعها في الثلاجة لتصبح سهلة الطهي، ولتسهيل مشقة إعداد الطعام في وجود مولودك؛ مثل تتبيل الدجاج واللحوم، تنظيف الخضروات وتقطيعها وتجميدها، كما يمكن تجهيز الفاكهة وتجميدها لعمل العصائر الطبيعية...شرط ألا تقل عن 10 وجبات وخزنيها بالفريزر.

*لاعيب في تجهيز ورقة تكتبين فيها احتياجاتك الإضافية وعرضها على الصديقات والأهل والمقربات منك، الذين يريدون مشاركتك الفرحة بتقديم الهدايا المناسبة لك؛ حتى لا تتزايد عليك الحاجات واللوازم المكررة والتي لا تريدينها.

* أخيراً وإن سمح الأمر عليك بتجهيز غرفة لزوجك أو مكان يكون صالحاً للراحة، أو النوم في حال بكاء طفلك وتعذر النوم على زوجك وارتباطه بعمل أو اجتماع هام.