انت الان تتابع موضوع العلاقة بين العلاج بالكورتيزون والولادة المبكرة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يمكن أن تؤدي الولادة قبل الأوان إلى مشاكل في الرئتين والقلب والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى للمواليد الجدد، وقد حددت التطورات الحديثة في دراسة المخاض قبل الأوان العقاقير الفعالة التي قد تؤخر الولادة، كلما طال عمر الطفل في الرحم ، قل احتمال حدوث مشاكل مرتبطة بالولادة قبل الأوان، ومن أهم هذه العقاقير التي تؤخد لتأخير الولادة قبل الأوان قدر الإمكان ” الكورتيزون ” الذي يعد نوعا مهما من السترويدات المنشطة، ولكنها ليست نفس النوع الذي يأخذه الرياضيين .

أعراض الولادة المبكرة

إذا كنت تعاني من علامات الولادة المبكرة ، فاتصل بالطبيب على الفور، وتشمل أعراض الولادة المبكرة ما يلي:

1- تقلصات متكررة أو ثابتة (شد في البطن)

2- آلام أسفل الظهر

3- الضغط في منطقة الحوض أو منطقة البطن السفلية

4- تشنجات خفيفة في البطن

5- نزول الماء (تفريغ مهبلي مائي في صورة تدفق)

6- تغيير في الإفرازات المهبلية

7- اكتشاف نزيف من المهبل

8- إسهال

إذا كنت حاملًا أقل من 37 أسبوعًا عند مواجهة هذه الأعراض ، فقد يحاول الطبيب منع الولادة عن طريق تقديم بعض الأدوية، بالإضافة إلى إعطاء أدوية الحالة للمخاض لمنع الانقباضات ، قد يصف لك الطبيب المنشطات لتحسين وظيفة الرئة لدى الطفل، إذا كان الماء قد نزل ، قد يعطى أيضا المضادات الحيوية لمنع العدوى وتساعدك على البقاء حاملا لفترة أطول .

فوائد ومخاطر الكورتيزون

بعض النساء يحتجن الولادة في وقت مبكر جدا، إذا كنت مضطرة للولادة قبل 34 أسبوعًا ، يمكن أن يؤدي الحقن بالكورتيزون إلى تحسين فرص طفلك في الأداء بشكل جيد، لأنها تساعد رئتي الطفل على العمل، عادة ما يتم حقن الكورتيزون في واحدة من عضلات الأم الكبيرة (الذراعين أو الساقين أو الأرداف)، وتعطى الحقن مرتين إلى أربع مرات خلال فترة يومين ، اعتمادا على الستيرويد المستخدم، يتم إعطاء الستيرويد الأكثر شيوعا ، بيتاميثازون (سيليستون) ، في جرعتين ، 12 ملغ لكل منهما ، 12 أو 24 ساعة على حدى، وتعتبر الأدوية أكثر فعالية من يومين إلى سبعة أيام بعد الجرعة الأولى .

أولا فوائد الكورتيزون للنساء الحوامل

الستيرويدات القشرية ليست هي نفسها المنشطات المستخدمة في كمال الأجسام من قبل الرياضيين، وقد أظهرت دراسات متعددة أن الكورتيكوستيرويداتالسابقة للولادة آمنة للأمهات والأطفال، ويقلل العلاج بالكورتيزون من مخاطر مشاكل الرئة بالنسبة إلى الأطفال الذين يولدون في وقت مبكر ، خاصة بالنسبة للمولودين بين الأسبوعين 29 و 34 من الحمل، ويبدو أن الأطفال الذين يولدون مبكرا أكثر من 48 ساعة ، ولكن أقل من سبعة أيام ، من الجرعة الأولى من المنشطات يحصلون على أكبر فائدة .

يقلل هذا العلاج الستيرويدي من خطر الإصابة بأمراض الرئة إلى النصف، ويقلل من خطر وفاة طفل قبل الأوان بنسبة تصل إلى 40٪، وجميع الأطفال الذين يولدون في أقل من 28 أسبوعًا يعانون من مشاكل في الرئة ، ولكن كانت المشاكل أكثر اعتدالا بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على المنشطات قبل الولادة، وقد تقلل الستيرويدات أيضًا من المضاعفات الأخرى عند الأطفال، وقد أظهرت الدراسات أن بعض الأطفال يعانون من مشاكل أقل في الأمعاء ونزيف في الدماغ، عندما تتلقى أمهاتهم الكورتيزون قبل الولادة .

إذا تم إدخالك إلى مستشفى في المخاض قبل الأوان أو إذا كنت تعاني من مشكلة طبية يشعر أطباءك بالقلق منها ، فستحتاج إلى ولادة مبكرة ، ومن المحتمل أن تقدم لك كورس من الستيرويدات، إن البقاء حاملاً لأول يومين بعد تناول جرعة من الكورتيكوستيرويد جيدة لك ولطفلك .

ثانيا مخاطر الكورتيزون في التسبب بتشوهات للأجنة

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن إعطاء الكورتيزون إلى أنثى حامل، يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة ، والتطور العصبي ، ويؤثر على نمو جنينها بشكل عام، ومع ذلك ، فقد ظهرت هذه التأثيرات فقط في الدراسات التي تم فيها إعطاء المنشطات بجرعات عالية جدا أو في وقت مبكر من الحمل، في علاج المخاض قبل الأوان ، يتم إعطاء الستيرويدات لاحقًا في الحمل .

ولم تظهر الدراسات البشرية أي مخاطر كبيرة مرتبطة بكورس واحدة من الكورتيزون، تبعت الدراسات القديمة الأطفال الذين أعطيت أمهاتهم الستيرويدات أثناء الحمل إلى أن كان عمر الأطفال 12 سنة، ولم تظهر هذه الدراسات أي آثار سلبية من المنشطات على النمو البدني للطفل أو التطور، ومع ذلك ، يجب إجراء المزيد من الدراسات .

في الماضي ، تلقت النساء في خطر الولادة المبكرة المنشطات مرة واحدة في الأسبوع حتى الولادة، وأظهرت البيانات المأخوذة من الرضع والدراسات الحيوانية أن الكورسات المتعددة من الستيرويدات كانت مرتبطة بالأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة والرؤوس الصغيرة، وفي الوقت الحالي ، لا يوصى بإجراء كورسات علاج متكررة ، ما لم تكن مشاركًا في دراسة بحثية .

من يجب أن يأخذ الكورتيزون

في عام 1994 ، نشرت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) المبادئ التوجيهية بشأن إدارة المنشطات للنساء المصابات بالولادة قبل الأوان، وفقًا لهذه الإرشادات ، يجب على الأطباء التفكير في إعطاء المنشطات لجميع النساء اللواتي :

1- عرضة للولادة قبل الأوان بين 24 و 34 أسبوعًا من الحمل .

2- تلقي الأدوية للمساعدة في وقف المخاض .

من الذي يجب ألا يأخذ الكورتيزون

الستيرويدات أو الكورتيزون قد تجعل من السكري (سواء منذ فترة طويلة أو المرتبط بالحمل) أكثر صعوبة في السيطرة، وعندما تعطى مع عقاقير محورة بيتا (تيربوتالين ، اسم العلامة التجارية Brethine) ، يمكن أن تكون أكثر إشكالية، وستحتاج النساء المصابات بداء السكري إلى مراقبة دقيقة لنسبة السكر في الدم ، لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام بعد تلقي المنشطات .