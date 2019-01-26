انت الان تتابع موضوع دور الحجامة في علاج الوسواس القهري والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الحجامة هي عملية يقصد بها إخراج الدم الفاسد من الجسم من خلال كاسات تعرف بمسمى كاسات الحجامة، تعد الحجامة من السنة البنوية التي كان ينصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا على إخراج الدم الفاسد من الجسم وتطهير الجسم من السموم التي تتراكم به، وينصح اليوم الأطباء المرضى باللجوء إلى الحجامة ولكن على يد متخصصين من أجل التخلص من بعض الأمراض وخاصة التي لا يوجد علاج لها.

الحجامة للتخلص من الوسواس القهري

مما لاشك به أن الحجامة من الأشياء التي يقدم عليها الناس من أجل التخلص من أنواع العلل المختلفة، ومن الممكن التخلص من الوسواس القهري من خلال الحجامة، فمن الممكن من خلالها أن يتخلص الشخص من الوسواس وهو محله المخ حيث تعمل الحجامة على طرد السموم من الدم في تلك المنطقة مما يزيد من عملية الاسترخاء ومن ثم التخلص تدريجيا من الأفكار المزعجة التي تدور في رأس الشخص عن الوسواس القهري والمشاكل النفسية التي تحيط بالشخص.

ويؤكد الكثير من المتخصصين أن الحجامة لابد وان تتم في المراكز المتخصصة وعلى يد خبراء في وضع الحجامة في الأماكن الصحيحة لها، فكل مرض له موضع معين يتم وضع الحجامة به، ومن بين الأوضاع التي تخص الحجامة لمعالجة الوسواس القهري فيتم وضعها على اليافوخ أو المنطقة أعلى من رأس الأنف بشبر واحد إن أمكن وهو من أفضل الأماكن في حجامة الوسواس القهري، وأيضا نقطتي الكاهل ومنطقة خلف القلب المنطقة المواجهة لها من الجهة اليمني.

فوائد الحجامة للجسم

يوجد للحجامة بشكل عام الكثير من الفوائد للجسم والتي تتمثل في النقاط التالية.

1- الحجامة مفيدة للمريض والسليم على حد سواء فتعمل على وقاية جسم السليم من الأمراض وتخلص الشخص المريض من الأمراض التي يتعرض لها.

2- تساهم في إخراج الدم الفاسد والسموم من الدم وتعمل على زيادة تنقية الدم وتسهل من حركة الدم داخل الجسم.

تزيد من نشاط وحيوية الجسم بشكل كبير.

3- زيادة نشاط الدورة الدموية في الجسم ومن ثم زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان والقيام بكافة الوظائف الخاصة به.

4- هامة في التخلص من الأمراض الخطيرة والتي من بينها أمراض القلب وتصلب الشرايين بالإضافة إلى عدة أمراض أخرى.

5- التخلص من أمراض المفاصل والصداع النصفي الذي يتعرض له فئة كبيرة من الناس.

6- مفيدة لمرضى ضغط الدم العالي فهي تعمل على ضبط مستوى الدم.

7- زيادة مناعة الجسم وتقويتها.

8- تعمل على ضبط مستوى السكر في الدم والتخلص من المشاكل التي تترتب على زيادة السكر في الدم.

9- التخلص من بعض أمراض ومشاكل الجهاز الهضمي والتي من بينها عسر الهضم والقرحة والإمساك وغيرهم.

10- تخلص الجسم من الدولي والتبول اللاإرادي عند الكبار بالإضافة إلى الكثير من الأمراض الأخرى.

أسباب التعرض إلى الوسواس القهري

إن مرض الوسواس القهري من الأمراض الشائعة ويوجد الكثير من المسببات التي تدفع الشخص إلى الإصابة بذلك المرض منها الأسباب الصريحة ومنها أسباب تساعد على الإصابة خفية تم الكشف عنها من خلال الأبحاث والتجارب التي تمت على الكثير من المرضى ومن بين الأسباب التي تؤدى إلى الإصابة بذلك المرض ما يلي.

1- العامل البيولوجي حيث يوجد بعض الدراسات التي تؤكد أن الوسواس القهري ناتج عن حدوث خلل في الدماغ مما أدي إلى التعرض إلى تلك المشكلة.

2- العامل الوراثي حيث يوجد للجينات العائلة الدور الكبير والهام في التعرض إلى الوسواس القهري فقد أفادت الدراسات أن نسبة تعرض الأطفال إلى تلك المشكلة والناتج عن الأسباب الوراثية يكون بنسبة 65% بينما البالغين أعلى نسبة للتعرض إلى ذلك المرض هو 34% والدراسات تؤكد أن احد الوالدين يكون مصاب بذلك المرض النفسي ومن ثم يصبح من السهل الإنتقال إلى الأطفال.

3- الناقلات العصبية وجود كمية غير كافية من السيروتونين في المخ من بين المشاكل التي تؤدي إلى حدوث الوسواس القهري فالتجارب أثبتت أن طريقة عمل الدماغ للشخص السليم تختلف بشكل كبير عن الطريقة التي يعمل بها الشخص الذي يعاني من الوسواس القهري.

4- تواجد الجراثيم العقدية في الحنجرة تجري اليوم الكثير من الأبحاث حول العلاقة بين وجود جراثيم في الحنجرة وزيادة نسبة تعرض الأطفال إلى الوسواس القهري.

5- الحالة العصبية كلما زاد نسبة تعرض الرأس إلى المشاكل من الصدمات المباشرة أو التعرض إلى غاز أول أكسيد الكربون كلما زاد نسبة التعرض إلى مشكلة الوسواس القهري.

6- كما يوجد الكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر في تلك المشكلة والتي من بينها الضغوط المجتمعية والكثير من المشاكل النفسية التي من الوارد التعرض لها.

كل تلك الأسباب من الأسباب التي تزيد من نسبة التعرض إلى مرض الوسواس القهري ولا تعد هي الأسباب المباشرة في الإصابة بذلك المرض، فعلى الرغم من التطور الطبي الكبير الذي أصبحنا نتعايش معه لم يتم التوصل إلى السبب الحقيقي والفعال في الإصابة بتلك المشكلة في الدماغ.