انت الان تتابع موضوع فائدة عناق الطفل 20 دقيقة يوميا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المعانقة تجعلنا نشعر بالرضا بلا شك ، و عندما نشعر بالحزن أو الاحباط ، يمكن لحضن دافئ كبير أن يخفف بعض الألم ، و عندما نكون سعداء ، نريد أن نشارك الفرح من خلال إعطاء الآخرين عناق يعبر عن ذلك ، لذلك نحن نعرف بشكل حدسي أن العناق وسيلة جيدة.

و لكن هناك فوائد أخرى إلى جانب الشعور بالدفء ، اتضح أن هناك أسبابًا علمية مهمة تجعل من العناق جيدًا لك و لطفلك ، يمكن لعناق لمدة 20 ثانية أن يساعد طفلك على النمو بشكل أكثر ذكاءً و صحة و سعادة و مزيدًا من المرونة و التقرب إلى الوالدين.

الفوائد العلمية لمعانقة الاطفال

إنشاء أطفال أذكى

– يحتاج نمو الطفل الصغير إلى الكثير من التحفيز الحسي المختلف للتطور الطبيعي ، إن ملامسة الجلد ، أو اللمس الجسدي مثل المعانقة ، هي واحدة من أهم طرق التحفيز اللازمة لنمو الدماغ السليم والجسم القوي .

– في دور أيتام أوروبا الشرقية ، نادرا ما يتم التعامل مع الأطفال الرضع أو لمسهم ، و غالبا ما يقضون 22 إلى 23 ساعة من اليوم في أسرة الأطفال ، يستخدمون زجاجات لإطعامهم و تقديم رعاية روتينية لهم مع الحد الأدنى من التفاعل البشري ، هؤلاء الأطفال غالبا ما يواجهون العديد من القضايا بما في ذلك ضعف النمو المعرفي.

– وجد الباحثون أنه عندما تلقى الأطفال الذين تم إضفاء الطابع العاطفي عليهم 20 دقيقة إضافية من التحفيز اللمسي (اللمس) في اليوم لمدة 10 أسابيع ، فإنهم حصلوا لاحقًا على درجات أعلى في التقييمات التنموية.

– كما وجدت الدراسات أنه ليس كل أنواع اللمس مفيدة ، فقط لمسة حساسة مثل المعانقة اللطيفة يمكن أن توفر تحفيزًا إيجابيًا يحتاجه الدماغ الصغير للنمو الصحي .

العناق لمساعدة الاطفال على النمو

– عندما يحرم الأطفال من الاتصال الجسدي ، تتوقف أجسادهم عن النمو على الرغم من الاستهلاك الطبيعي للمواد المغذية ، هؤلاء الأطفال يعانون من الفشل في الازدهار ، و يمكن تحسين هذا النقص في النمو عند توفير اللمسات و العناق.

– يطلق المعانقة على هرمون الأوكسيتوسين ، المعروف أيضا باسم هرمون الحب ، هذا الهرمون المحسوس له العديد من التأثيرات الهامة على أجسامنا ، و واحد منهم هو تحفيز النمو.

– تشير الدراسات إلى أن المعانقة يمكنها على الفور تعزيز مستوى الأوكسيتوسين ، و عندما يزداد الأوكسيتوسين ، تزداد كذلك هرمونات النمو ، مثل عامل النمو الشبيه بالأنسولين ، و عامل نمو الأعصاب.

العناق يبقي الاطفال اصحاء

العناق يوفر صحة جيدة للطفل ، و يمكن لزيادة مستوى الأوكسيتوسين تقوية جهاز المناعة ، كما يخفض مستويات البلازما من هرمونات الغدة الدرقية مما يؤدي إلى شفاء الجروح بشكل أسرع.

العناق يمكنه وقف نوبات الغضب

– العناق جيد لصحة الطفل العاطفية ، و لا شيء يمكن أن يهدئ نوبة غضب طفل رضيع أسرع من عناق كبير من أمه.

– عندما يكون الطفل يعاني من الانهيار أو أنه بنوبة غضب عاطفية ، فإنه لا يكون عنيدًا ، هم ببساطة يفقدون السيطرة على عواطفهم ، و لا يستطيعون التنظيم الذاتي .

– تنظيم العاطفة يعمل مثل السيارة ، في السيارة تعمل دواسة الوقود والفرامل بشكل منفصل للتحكم في السرعة ، في نظامنا العصبي فرع الإثارة و فرع التهدئة هما النظامان اللذان يعملان بشكل منفصل للتحكم في عواطفنا.

– عندما يبكي الطفل بشكل مكثف ، يكون فرط الإثارة (دواسة البنزين) زائد النشاط بينما يكون فرع التهدئة (الفرامل) غير نشط ، و عناق الطفل يساعد في التحكم.

العناق ينتج اطفال مرنة في التعامل

– عند الولادة لا تكون الأجهزة العصبية للأطفال ناضجة بما فيه الكفاية لتنظيم العواطف الكبيرة في حد ذاتها ، و هذا هو السبب في أن الأطفال الصغار الذين لديهم مشاعر شديدة يواجهون صعوبة في التوقف.

– أثناء الضيق يتم إطلاق مستوى عال من الكورتيزول المنتشر في الجسم و الدماغ ، و عندما يترك لفترة طويلة من الزمن بسبب عدم قدرة الطفل على التنظيم ، فإن هذا المستوى السام من هرمون التوتر سوف يؤثر على صحة الطفل جسديا و ذهنيا.

– تشير الدراسات إلى أن التعرض المفرط لهرمون الإجهاد يمكن ان يخرق النظام المناعي للطفل و يؤثر على الذاكرة و التفكير الكلامي في وقت لاحق في الحياة ، و يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اكتئاب عندما يكبر الطفل .

– يطلق العناق سراح الأوكسيتوسين لخفض مستوى هرمون التوتر و منع الآثار الضارة ، التعانق يساعد الأطفال على تعلم تنظيم عواطفهم الخاصة و أن يصبحوا أكثر مرونة.

العناق يجعل الاطفال سعداء

يعزز العناق التفاؤل و يعزز احترام الذات ، الأوكسيتوسين القوي يجعل الطفل يشعر بأنه محبوب ، مما يؤثر ايجابيا على حالته النفسية ، كما ان العناق يزيد الثقة و يقلل من الخوف و يحسن العلاقة بين الآباء و الابناء.