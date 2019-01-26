انت الان تتابع موضوع هل الشوفان يزيد الوزن والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يمثل الشوفان واحد من أهم العناصر الغذائية الغنية بالكربوهيدرات والتي بها جانب كبير من الألياف الصحية، حيث يعد الفطور الأساسي الصحي لجميع الأعمار، كما أنه من المواد التي يتم استخدامها من أجل عملية إنقاص الوزن، ولكن يجب عندما يتم استخدامه من أجل إنقاص الوزن أن يتم تجنب أي من السكريات والدهون التي تضاف إليه.

بالإضافة إلى ذلك فالكوب الواحد من الشوفان يحتوي على ما يقرب 166 سعر حليل، وبالتالي فمن الممكن أن يتم استخدامه لإنقاص الوزن من خلال إضافة نصف كوب من اللبن القليل الدسم إليه، وبالتالي فتكون الوجبة كاملة ومتكاملة تحتوي على 270 سعر حراري، ومن الممكن أيضا أن يتم إضافة بعض الأطعمة التي تكون غنية بالسعرات الحرارية إلى طبق الشوفان، وذلك لكي يصل إلى 700 سعر حراري، وذلك في حين استخدامه لعملية زيادة الوزن، ولكن بصورة عامة يتم استخدام الشوفان لزيادة الوزن، وذلك من خلال إضافة السعرات الحرارية المختلفة إليه وإضافة البروتين أيضا.

طريقة استخدام الشوفان لزيادة الوزن

تناول الشوفان مع الحليب

إذا أردت أن تقوم بزيادة الوزن من خلال المشروبات فيجب أن تقومي بشرب مختلف الأنواع التي تكون بها سعرات حرارية عالية، ويمثل الحليب واحد من أهم المواد التي تحتوي بشكل فعلي على سعرات حرارية كثيرة، وبالتالي فيتم تناول الشوفان مع تلك المشروبات حتى يعطي شعور بالشبع، فيمكن بالتالي أن يتم تناول كوب من الحليب بالشوكولاتة، فقد أكدت كلية هارفارد للصحة العامة أن تلك الوجبة مفيدة لزيادة الوزن، كما يمكن أيضا تناول الشوفان من خلال شربه وهو كامل الدسم.

فكل من كوب الحليب بالشوكولاتة وكوب الحليب الكامل الدسم يحتوي على ما يقارب 149 سعر حراري وربما يصل سعراته أيضا إلى 28 سعر حراري، كما يمكن أيضا أن يتم إضافة الشوفان إلى الحليب، وذلك من أجل الحصول على وجبة إفطار غنية، وتصلح تلك الوجبة لكل من الكبار والأطفال نظرا لأنها غنية بالعديد من السعرات الحرارية، كما يحتوي الكوب الواحد من الشوفان الذي يتم طهوه بالماء على 159 سعر حراري، ولكن كوب الشوفان عندما يتم طهوه بالحليب فيحتوي على ضعف تلك الكمية.

الأطعمة الصحية التي يتم إضافتها إلى الشوفان

يمثل الشوفان واحد من الأطعمة والمواد الغذائية الهامة التي تساهم في زيادة الوزن بالشكل الصحيح، وذلك وفقا لما أكدته العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، حيث أكدوا أيضا أن تناول الشوفان مخلوط بمختلف المواد الأخرى يساهم في تحسين عملية زيادة الوزن، وذلك عندما يتم خلطه بالحليب أو العسل أو الفواكه المجففة، بالإضافة إلى خلطه بالمكسرات أو زبدة المكسرات أو الحليب البودرة، وكل تلك المواد تساهم في زيادة السعرات الحرارية.

ويجب أن نعلم أنه بأي شكل من الأشكال يحتاج الجسم الذي يسعى لزيادة الوزن إلى ما يقارب 250 إلى 500 سعر حراري بشكل يومي، وذلك من أجل زيادة الوزن بالشكل الصحيح، وبالتالي فإن تناول الشوفان مضاف بمعلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني أو نصف كوب من الموز المهروس يؤدي بشكل جيد إلى زيادة الوزن بحوالي 250 سعر حراري، وبالتالي فيمكن أن يتم تناول تلك الوجبة بشكل يومي حتى تحصلين على الوزن المطلوب.

فوائد الشوفان بالحليب

وكما ذكرنا يمثل الشوفان واحد من الحبوب الكاملة التي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، وبالتالي فيتم وصف الشوفان على أنه مجموعة كاملة من مضادات الأكسدة، حيث تمتلك العديد من التأثيرات الوقائية التي تحمي الجسم من أمراض القلب، كم أن الشوفان أيضا من المواد المفيدة في تحسين عملية الهضم. ومن فوائد الشوفان بالحليب ما يلي:

يساهم في التقليل من نسب الكوليسترول بالدم، ويكون هذا الأمر من خلال طريقتين، الطريقة الأولى هو تقليل امتصاصه، حيث يحتوي على نسبة من البيتا جلوكان، وهي مادة تساهم في زيادة لزوجة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ان تلك المادة تكون غنية بالأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول في الأمعاء، وبالتالي فتفيد الجسم.

يساعد أيضا في عملية تحسين مستوى السكر في الدم، وذلك لأنه يساهم في استجابة الجسم للأنسولين، وفقا لما أكدته العديد من الدراسات.

يساهم في تقليل الشهية، وذلك نظرا لما يقوم به من الشعور بالامتلاء والشبع، بالإضافة إلى أن الشوفان المطبوخ له دور كبير في انقاص الوزن نظرا لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

يساهم أيضا في التقليل من خطر الإصابة بمختلف الأمراض، مثل الربو عند الأطفال، وبالتالي فينصح بتناوله بشكل دوري في فصل الشتاء، كما أنه يساهم في تعزيز صحة جهاز المناعة، وبالتالي فيمكن أن يتم صنع نخالة الشوفان التي يكون بها فائدة أكبر من الشوفان، كما أنه يحتوي على ألياف مختلف تساهم في التقليل من الحاجة لكبار السن، وذلك لما يحتوي عليه من ملينات.

يمثل الشوفان مخلوطا باللبن واحد من الوجبات العامة لأنها تحتوي على البروتين الكامل بما يشمله من أحماض.