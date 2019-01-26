فوائد فيتامين ب للمناعة

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وظيفة فيتامين ب6 و ب12 هي المساعدة في دعم وظيفة الغدة الكظرية ، والمساعدة في تهدئة النظام العصبي الصحي والحفاظ عليه ، وهي ضرورية لعمليات التمثيل الغذائي الرئيسية التي تحافظ على سلامة أجسامنا، فيتامين ب 6 أيضا هو المفتاح في انهيار واستخدام الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وعدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب6 يمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد والتشققات والتهاب الشفتين ، والتهاب اللسان والفم ، والارتباك ، والاكتئاب وحتى الأرق، وتتمثل فوائد فيتامين ب12 الحيوية في تطوير وصيانة خلايا الدم الحمراء والخلايا العصبية ، والمايلين الطبيعي من الخلايا العصبية، كما أنه يساعد في إنتاج الحمض النووي ، الحمض النووي الريبي ، والناقلات العصبية .

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التعب وضعف العضلات وضيق التنفس والدوخة، والخدر وخفقان القلب ونزيف اللثة وقروح الفم والغثيان وضعف الشهية والإسهال، ويمكن أن تحدث الكثير من هذه الأعراض تدريجيًا حتى تؤثر على حياتك اليومية، لذا فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين (ب) هو مفتاح الصحة الجيدة في العديد من المجالات .

العلاقة بين فيتامين ب وجهاز المناعة

إن تناول الأطعمة المغذية الغنية بفيتامينات معينة يمكن أن يساعد جهاز المناعة على محاربة المرض، وفيتامين ب6 ضروري لدعم التفاعلات الكيميائية الحيوية في جهاز المناعة، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 الدجاج وأسماك المياه الباردة مثل سمك السلمون والتونة، وقد تم العثور على فيتامين ب6 أيضا في الخضروات الخضراء وفي الحمص ، فهو العنصر الرئيسي في الحمص، ويعمل فيتامين ب 12 كعامل مساعد إنزيمي ، مما يعني أنه يساعد على زيادة إنتاج طاقة جسمك ، مما يجعله أسرع وأكثر كفاءة، كما يلعب ب12 دورًا رئيسيًا في مساعدة الجسم على تحويل الدهون والبروتينات إلى طاقة، لذا من السهل معرفة السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 قد يعانون من أعراض الإرهاق والضعف .

وسوف يمنعك عدم وجود ب12 من الشعور بشعور أفضل وأن لديك أعلى مستوى للطاقة، وليس فقط لنقص ب12 أن يجعلك تشعر بالبطء ، بل يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة لديك، حيث يساعد ب12 على تحسين استجابة الجهاز المناعي للأمراض عن طريق محاربة الجراثيم والكائنات الأخرى، حيث تعمل أجهزة المناعة لدينا ليلاً ونهارًا للحفاظ على صحتنا، وخلال موسم البرد والإنفلونزا ، يعملون بجد أكبر لمنعنا من التقاط بكتيريا، ولا يمكن أن تعطيك فيتامينات ب والأعشاب دفعة فقط من الطاقة وتعزز مزاجك ، بل يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على نظامك المناعي في أفضل حالاته

تدعم مركبات فيتامين ب العديد من الأنظمة المختلفة، وتعد عامل مساعد في الوظيفة المنتظمة للعديد من البروتينات والدهون، ويساهم ب12 في الوظيفة الطبيعية لتطوير خلايا الدم الحمراء وصيانة الحمض النووي العادية، اللازمة للحفاظ على جسمك، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد B12 عملية الأيض على تحويل الطعام إلى طاقة يحتاجها جسمك لمواجهة تحديات اليوم، وتسهم هذه العوامل مجتمعة في وجود نظام مناعة سليم جاهز لمكافحة الأمراض على مدار العام .

علامات نقص فيتامين ب12

هناك العديد من الأعراض المحتملة لنقص فيتامين ب 12، وتختلف المظاهر الدقيقة من شخص لآخر ويمكن أن تتداخل مع ظروف أخرى، وهذه الأعراض يمكن أن تختلف في شدتها، ويمكن أن يسبب نقص الفيتامين ب12 عدة أعراض مختلفة ، منها:

1- فقر الدم الخبيث

2- الضعف

3- خدر في الذراعين أو الساقين

4- الإعياء

5- الكآبة

6- التهاب الغدة الدرقية

7- الشرى المزمن

يمكن للأفراد الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي والمعاناة من قلة كفاءة امتصاص ب12، أن يصابوا بنقص في هذا الفيتامين، ويمكن لبعض النظم الغذائية ، مثل الخضروات أو النباتات ، أن تؤدي أيضًا إلى أوجه قصور إذا لم يتم استكمالها بشكل صحيح.

فيتامينات أخرى مفيدة للمناعة

فيتامين إي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم على محاربة العدوى، والأطعمة الغنية بفيتامين E تشمل المكسرات والبذور والسبانخ، وكذلك فيتامين ج ، الذي يعد واحد من أكبر معززات نظام المناعة للجميع، وفي الواقع ، يمكن أن يجعلك نقص فيتامين (ج) أكثر عرضة للإصابة بالمرض، الأطعمة الغنية بفيتامين ج تشمل البرتقال ، والجريب فروت ، واليوسفي ، والفراولة ، والفلفل ، والسبانخ ، واللفت والبروكلي ،والاستهلاك اليومي من فيتامين ج ضروري لصحة جيدة لأن جسمك لا ينتجه أو يخزنه .

ويقترح الخبراء وجود قاعدة بسيطة يمكن أن تساعدك عند اختيار الفواكه والخضروات في محل البقالة أو سوق المزارعين، فكلما كانت الفواكه والخضراوات ملونة أكثر ، كلما كان ذلك أفضل، وينصح الخبراء بتناول أطعمة متنوعة ، تهدف إلى تناول الفاكهة والخضار من كل لون وهذا يضمن أنك تحصل على أكبر عدد ممكن من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز الصحة، ومن المهم أيضًا أن تعرف أنك تبني نظامًا قويًا من خلال الحفاظ على عادات غذائية صحية مع مرور الوقت .