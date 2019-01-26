10 أطعمة سحرية لتقوية القدرة والرغبة الجنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الطبى الأمريكى "LineHealth" عن 10 أطعمة تعزز الرغبة والقدرة الجنسية، وتشمل: الثوم منشط جنسي منذ أساطير مصر القديمة الجينسنج مثير للشهوة الجنسية ويعزز الرغبة والأداء بلاد فارس القديمة كانت تخصص مدة شهر كامل من أكل العسل بعد الزواج، معتقدين أن ذلك سيساعد على بداية زواج ناجح وبالتالي فإن مصطلح "شهر العسل" آت من هذه البلاد. التين البرشومي وسيلة لتصحيح الخلل الجنسي مثل العقم. السبانخ واحدة من أفضل المنشطات في العالم التي تعزز القدرة والرغبة الجنسية. التمر يستخدم كمنشط جنسي للنساء في إيران ونيجيريا. يُعتقد في الصين القديمة ومصر أن عرق السوس يزيد من تدفق الدم إلى القضيب بنسبة 13%. يحتوي سمك السلمون أيضا على فيتامينات A ، D ، B والكالسيوم، المعروفة لزيادة الدافع الجنسي واحد من أسرار براعة التوت في الجنس هو إحتوائه على كمية مرتفعة من الزنك. جوزة الطيب تعزز الرغبة الجنسية وتزيد الطاقة وتنشط الدورة الدموية.

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