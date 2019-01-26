شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. معلومات ونصائح طبية لمرضى العيون يقدمها الدكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎فى إطار اهتمام ”الخليج 365” بتقديم خدمة طبية جديدة ومتنوعة للقارئ، ضمن " دكتور الخليج 365 "، ينضم الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية ليكون ضمن الفريق الطبى الذى يقدم خدمة "دكتور الخليج 365".

‎ومن المقرر أن يتناول الدكتور أحمد عساف، كافة المعلومات الطبية والنصائح المتعلقة بجراحة العيون، حيث سيتم التركيز على علاج المياه البيضاء بالعيون من خلال "الفيمتو ليزر"، والذى يعد أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة بالعالم، بالإضافة إلى زرع عدسات لتصحيح الأبصار.

‎كما يقدم الدكتور أحمد عساف، الجديد فى طب العيون، فيما يخص "فيمتو سمايل" ولصق العدسات متعددة البؤرة، والقرنية المخروطة، ويوضح الحالات المختلفة التى يمكن لها إجراء الليزك العادى، ونصائح ضرورية حول عملية الليزك لتصحيح الإبصار، فضلا عن حالات استخدام "الفيمتو ليزر".



الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس

‎ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال جراحة العيون والرمد يمكنك الاطلاع على صفحة مركز "عساف للعيون والليزك " عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/AssafEyeAndLasik/

‎والموقع الإلكترونى لمركز الدكتور أحمد عساف على شبكة الإنترنت:

www.assafeyeandlasik.com

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

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