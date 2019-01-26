أسباب التهاب المثانة

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التهاب المثانة (sis-TIE-tis) هو المصطلح الطبي لالتهاب المثانة، وفي معظم الأحيان ، يحدث الالتهاب بسبب عدوى بكتيرية ، وتسمى التهاب المسالك البولية (UTI) ، ويمكن أن تكون عدوى المثانة مؤلمة ومزعجة ، ويمكن أن تصبح مشكلة صحية خطيرة إذا انتشرت العدوى إلى الكليتين، وفي الحالات الأقل شيوعا ، قدتيحدث التهاب المثانة كرد فعل على بعض الأدوية ، والعلاج الإشعاعي أو المهيجات المحتملة ، مثل الهلام المنوي أو الاستخدام طويل الأمد للقسطرة، وقد يحدث التهاب المثانة أيضًا كمضاعف لمرض آخر، والعلاج المعتاد لالتهاب المثانة الجرثومي هو المضادات الحيوية، ويعتمد علاج أنواع أخرى من التهاب المثانة على السبب الأساسي .

أعراض التهاب المثانة

تشمل علامات وأعراض التهاب المثانة غالبًا ما يلي:

1- رغبة قوية ومستمرة للتبول

2- حرقان عند التبول

3- تبول كميات صغيرة متكررة من البول

4- دم في البول (بيلة دموية)

5- بول قوي الرائحة

6- انزعاج في الحوض

7- شعور بالضغط في أسفل البطن

8- الحمى

في الأطفال الصغار ، قد تكون الحالات الزيادة من التبول النهاري العرضي أيضًا، علامة على عدوى الجهاز البولي (UTI)، ومن غير المحتمل أن ترتبط عملية التبول الليلي من تلقاء نفسها مع التهاب المسالك البولية .

اطلب المساعدة الطبية الفورية إذا كان لديك علامات وأعراض شائعة للعدوى في الكلى ، بما في ذلك:

1- ألم الظهر أو الجانب

2- حمى وقشعريرة

3- استفراغ و غثيان

4- إذا كنت تصاب بالتهابات عاجلة أو متكررة أو مؤلمة تدوم لساعات أو أكثر، أو إذا لاحظت وجود دم في البول ، اتصل بطبيبك، وإذا كنت قد تم تشخيص عدوى بكتيريا المسالك البولية في الماضي وظهرت لديك أعراض تحاكي عدوى المسالك السابقة ، اتصل بطبيبك، واتصل أيضًا بطبيبك إذا ظهرت أعراض التهاب المثانة بعد الانتهاء من دورة المضادات الحيوية، فقد تحتاج إلى نوع مختلف من الأدوية، وفي الرجال الأصحاء ، التهاب المثانة نادر ويجب أن يتم التحقيق معه من قبل الطبيب .

ما هي الأسباب الشائعة لالتهاب المثانة

يتضمن الجهاز البولي الخاص بك الكلى والحالب والمثانة والإحليل، كل يلعب دورا في إزالة النفايات من جسمك، فالكلى – زوج من الأعضاء على شكل حبة يقع خلف الجزء العلوي من البطن – يقوم بتصفية الفضلات من دمك وتنظيم تركيزات العديد من المواد، وهناك أنابيب تسمى الحالب تحمل البول من الكلى إلى المثانة ، حيث يتم تخزينها حتى تخرج من جسمك من خلال الإحليل.

يحدث التهاب المثانة البكتيري، وتحدث عدوى المسالك البولية عادة عندما تدخل البكتيريا خارج الجسم المسالك البولية عبر الإحليل وتبدأ في التكاثر، وتحدث معظم حالات التهاب المثانة بسبب نوع من البكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli)، وقد تحدث عدوى المثانة البكتيرية لدى النساء نتيجة الجماع الجنسي، ولكن حتى الفتيات والنساء غير الناشطات جنسيا عرضة للإصابة بأمراض المسالك البولية، لأن المنطقة التناسلية للإناث غالباً ما تؤوي بكتيريا يمكن أن تسبب التهاب المثانة .

أما التهاب المثانة غير المعدية، فعلى الرغم من أن العدوى البكتيرية هي السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب المثانة ، إلا أن عددًا من العوامل غير الواعية قد تؤدي أيضًا إلى التهاب المثانة، بعض الأمثلة تشمل:

1- التهاب المثانة الخلالي

سبب هذا الالتهاب المزمن في المثانة ، والذي يسمى أيضًا متلازمة المثانة المؤلمة ، غير واضح، ويتم تشخيص معظم الحالات لدى النساء، وقد يكون من الصعب تشخيص الحالة وعلاجها .

2- التهاب المثانة الناجم عن الأدوية

بعض الأدوية ، لا سيما أدوية العلاج الكيميائي سيكلوفوسفاميد و ifosfamide ، يمكن أن تسبب التهاب المثانة مع خروج مكونات الدواء المخلقة من جسمك.

3- التهاب المثانة الإشعاعي

العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض يمكن أن يسبب تغيرات التهابية في أنسجة المثانة .

4- التهاب المثانة الخارجي للجسم

الاستخدام طويل الأمد للقسطرة يمكن أن يؤهبك للعدوى البكتيرية وإلى تلف الأنسجة ، وكلاهما يمكن أن يسبب الالتهاب.

5- التهاب المثانة الكيماوي

قد يكون بعض الأشخاص شديد الحساسية للمواد الكيميائية التي تحتوي عليها بعض المنتجات ، مثل حمام الفقاعات ، أو بخاخات النظافة النسائية أو الهلام المستخرج من الحيوانات المنوية ، وقد يتسبب في حدوث تفاعل من نوع الحساسية داخل المثانة ، مما يتسبب في حدوث التهاب.

6- التهاب المثانة المصاحب للظروف الأخرى

قد يحدث التهاب المثانة أحيانًا كمضاعفات للاضطرابات الأخرى ، مثل السكري ، أو حصوات الكلى ، أو تضخم البروستاتا أو إصابات النخاع الشوكي .

عوامل خطر التهابات المثانة

بعض الناس أكثر عرضة من غيرهم لتطوير عدوى المثانة أو عدوى المسالك البولية المتكررة، المرأة هي واحدة من هذه المجموعة، والسبب الرئيسي هو التشريح الجسدي، لأن المرأة لديها مجرى بول أقصر ، النساء الأكثر عرضة لخطر عدوى المسالك البولية تشمل :

1- النساء الناشطين جنسيا، حيث يمكن أن يؤدي الاتصال الجنسي إلى دفع البكتيريا إلى مجرى البول .

2- استخدام أنواع معينة من تحديد النسل، فالنساء اللواتي يستخدمن مانع حمل أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهابات المثانة .

3- المرأة الحامل، فالتغيرات الهرمونية أثناء الحمل قد تزيد من خطر الإصابة بالمثانة .

4- المرأة التي واجهت انقطاع الطمث، غالباً ما ترتبط مستويات الهرمون المعدلة في النساء بعد سن اليأس مع عدوى المسالك البولية .