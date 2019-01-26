شكرا لقرائتكم خبر عن س وج...كل ما تريدين معرفته عن الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الشهرية هى سلسلة من التغييرات التي يمر بها جسم المرأة للإعداد لاحتمالية الحمل وفيها يخرج المبيض بويضة واحدة وتعرف هذه العملية بالإباضة، وفي حالة حدوث عملية الإباضة وعدم تلقيح البويضة، فإن بطانة الرحم التي تكونت تخرج من خلال المهبل، وتسمى هذه هي فترة الطمث، وحسب ما ذكره موقعkidshealth يقدم الخليج 365 كل ما تريدين معرفته عن الدورة الشهرية. الم الدورة الشهرية س:ما هى أعراض الدورة الشهرية؟

س:ما هى أعراض الدورة الشهرية؟ 1: الاكتئاب والمزاج السئ. 2: الصداع المستمر. 3: ألم شديد أسفل البطن. 4:الشعور بالتعب والإرهاق. 5:زيادة الشهية. 6: زيادة الوزن. 7: ألم فى العضلات والمفاصل. 8: ظهور حب الشباب على البشرة.

ألم س: ما هى أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية؟

س: ما هى أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية؟ 1: الحمل أو الرضاعة الطبيعية تؤدى لعدم تأخر الدورة الشهرية. 2:اضطراب الاكل وفقدان الوزن، من أسباب اضطراب وتأخر الدورة الشهرية. 3:تكيسات المبايض من أبرز المشاكل التى تردى لعدم انتظام الدورة الشهرية. 4:فشل المبايض المبكر، يسبب اضطراب وتأخر الدورة الشهرية. 5:مرض التهاب الحوض، تسبب النزيف الغير منتظم اضطراب فى الدورة الشهرية. 6: الأورام الليفية. 7: اضطراب الغدة الدرقية. س: نصائح خلال فترة الدورة الشهرية ؟

س: نصائح خلال فترة الدورة الشهرية ؟ 1:الاستحمام بمياه دافئة. 2: الاكثار من شرب السوائل الدافئة والابتعاد عن المشروبات المثلجة والغازية. 3:الاهتمام بتغيير الفوطة الصحية كل ساعة أو ساعتين لتجنب انتشار اى جراثيم. 4:الابتعاد عن استخدام الصابون العادى فى المنطقة الحساسة واستبدالها بالغسول المهبلى المطهر. 5:عدم حمل أشياء ثقيلة حتى لا يزيد الألم.

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