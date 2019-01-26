شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الشاي الصيني الاسود يقى من سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي الصيني الأسود استخدم لقرون لفوائده الصحية المفترضة ، ولكن دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون اكتشفوا قدرته على إيقاف نمو خلايا سرطان الثدي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن مستخلص الشاى الأسود أعاق الحمض النووي للخلايا السرطانية ، مما عرقل نمو الأورام وتطورها.

وقال العلماء إن الشاي الأخضر أظهر نتائج مماثلة، ومع ذلك ، كان الشاي الأسود له تأثير أكبر على الخلايا.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام العلماء في جامعة سانت لويس بولاية ميسوري بتحليل معدلات سرطان الثدي والوفيات الناجمة عن المرض في جميع أنحاء الصين.

ووجدت تحليلهم أن المناطق التى تقوم باستهلاك الشاي الصيني الاسود بمعدل عالى أقل عرضة لمرض سرطان الثدى.

وقال فريق البحث الآن إن الشاي يقدم نهجا مختلفا للوقاية من سرطان الثدي بالمقارنة بالعلاج الكيماوى، والذي يصيب امرأة من بين ثماني نساء.

وأضاف الباحثون أنه يمكن للآثار الجانبية المستمرة للعلاج مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي أن تجعل الناس يشعرون أنهم لا يتحركون للأمام بعد العلاج، وتعتبر الوقاية والتشخيص المبكر عنصراً أساسياً في تحسين الآفاق الصحية المستقبلية.