شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالزعتر.. هيقوي مناعتك ويطرد السموم من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزعتر من أهم الأعشاب المتواجدة في المنزل، حيث أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وله العديد من الفوائد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبز الفوائد الصحية له، وفقا لموقع "medicalnewstoday ".



زعتر

-الزعتر يساهم في علاج حب الشباب، فيمكنك عمل ماسك به، أو تناوله باستمرار.

-يساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من ارتفاعه.

-يمد البشرة بالعديد من العناصر الهامة لها، واليت تساهم بشكل كبير في الحصول علي بشرة نضرة.

-يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من ارتفاعه.

-يعالج السعال، حيث أنه يحتوى علي الخصائص الطبية المسئولة عن ذلك.



الزعتر

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة كنزلات البرد أو التهاب الشعب الهوائية.

-يعمل على تنظيم الجسم من السموم المتراكمة داخله، وتحد من الإصابة بالتسمم الغذائي.

-ينشط خلايا الجسم، ويحد من الشعور بالكسل.

-ينشط الذاكرة وخلايا المخ.

-يعد من أفضل المشروبات التي تعمل علي تفتيت الحصوات الكلوية.

-يستخدم كمسكن قوي وفعال ومنشط للدورة الدموية.