انت الان تتابع موضوع مضاعفات ما بعد زراعة الاسنان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عملية زراعة الأسنان من العمليات التقليدية التي أصبحت اليوم تجرى في الكثير من المستشفيات الطبية عملا على تعويض الشخص الذي أقدم على فقد السن بسن آخر مشابه له، على أن يتم زراعة السن بنفس التقنية التي تغرس بها الأسنان في اللثة، ومن الممكن إجراء عملية أو إثنين في الفك الواحد ومن الممكن إعادة تركيب الفك كاملا من خلال تلك الطريقة، وعلى الرغم من نجاح تلك العمليات إلا أنه من الممكن أن يكون لها عدة أعراض جانبية أو مشاكل على المدى البعيد.

خطوات زراعة الأسنان

عندما يتخذ الشخص القرار بزراعة الأسنان يقدم الطبيب المعالج على وصف تلك العملية الجراحية له على أن يقوم بذكر كافة التوصيات التي لابد من السير عليها عقب الانتهاء من العملية، وأيضا عليه أن يخبر المريض بالمضاعفات الواردة في الحدوث بعد العملية حتى يتخذ المريض القرار الصواب في تلك المرحلة، وتتم عملية زراعة الأسنان بناء على الخطوات الطبية التالية.

1- يتم أخذ قياس السن المفقود وتجهيز السن في المعامل المتخصصة وأيضا الإقدام على تجهيز المسمار الخاصة بغرس السن وهو مصنوع من التيتانيوم لكونه من المعادن الصلبة التي تعمل عمل العظام ولديها القدرة على التكيف مع الجسم.

2- والمرحلة الأولى من العملية يتم وضع المسمار المصنوع من التيتانيوم مكان السن المفقود حتى يتم تثبيت السن به.

3- خلال المرحلة الثانية يدخل المريض في مرحلة الالتحام العظمي والتي تتطلب فترة حتى يأخذ السن على مكانة الجديد في اللثة وقد تطول تلك المرحلة في الفك العلوي وتصل إلى 6 أشهر للفك العلوي وثلاثة أشهر فقط للفك السفلي.

4- المرحلة الثالثة والأخيرة هنا يحتاج المريض إلى عدة جلسات من أجل تركيب السن الجديد، حيث يتم إجراء طبعات للفم خلال عدة جلسات والتثبيت النهائي للسن.

عيوب زراعة الأسنان

يوجد بعض العيوب في زراعة الأسنان ونظرا لتلك العيوب قد يبعد البعض عن تلك العملية عملا على عدم الوقوع في تلك العيوب ومن بين العيوب الخاصة بزراعة الأسنان ما يلي.

1- حاجة الفم والأسنان إلى التنظيف بشكل مستمر وفي حالة التجاهل يتعرض الفم إلى الكثير من الألتهابات والمشاكل أنت في غنى عنها.

2- أن زراعة الأسنان من العمليات التي قد تتلائم مع أشخاص بعينهم ولا تتلائم مع أشخاص آخرين لذا لابد من سؤال الطبيب أولا عن الأمر، فمن الممكن أن تكون مشاكل الفك هي المسبب الرئيسي لعدم نجاح تلك العملية.

3- ونظرا للثقب الذي يحدث في الفم من الممكن أن تظهر الكثير من المشاكل والتي من بينها فقدان الشعور ببعض الأشياء في الفم والأسنان.

4- الكثير من المضاعفات الجانبية والتي تحدث نتيجة التخدير الموضعي لتلك المنطقة من الجسم.

5- من الممكن أن يفقد الشخص السن فيما بعد نتيجة طبيعية لوجود خلل ومشاكل في الفم والتي من بينها التهابات دواعم السن.

6- يتعرض الفك إلى بعض المشاكل في المستقبل نظرا لفقدان العظام خلال عملية الثقب وأيضا فقدان الجذور في حالة التخلص عن الأسنان المزروعة.

7- تتعرض اللثة إلى الإنهاك نتيجة تغيير الأسنان المزروعة أو في حالة إجراء تعديل على تلك العملية.

8- إن تكلفة زراعة الأسنان من التكاليف العالية بالمقارنة مع تركيب الجسور أو تركيب طاقم للأسنان كامل.

مضاعفات بعد عملية زراعة الأسنان

يوجد بعض المضاعفات التي تظهر على المريض بعد العملية مباشرة وسرعان ما تزول، ويوجد أعراض أخرى لن تزول إلا بعد فترة طويلة أو من الممكن أن تستمر مع المريض ومن بين الأعراض التي تحدث عقب العملية الخاصة بزراعة الأسنان ما يلي.

1- التورم وهو من الأشياء التي تزول عقب الانتهاء من العملية بساعات.

2- التعرض إلى النزيف وهو أمر طبيعي في حالة عدم تكراره.

3- الشعور بألم شديد إلى متوسط في الفك والأسنان وهو من الأشياء الشائعة ومن السهل التغلب عليها من خلال المسكنات.

4- تورم في الشفتين أو الوجه بشكل عام وهو سرعان ما يزول بعد العملية بيوم على الأكثر.

كما يوجد مضاعفات واردة الحدوث على المدى الطويل بعد عملية زراعة الأسنان وهي على النحو التالي.

1- التعرض إلى التهابات اللثة ومن ثم فقدان السنة الجديدة والمسمار مما يعرض اللثة إلى الكثير من المشاكل في المستقبل.

2- تعرض السنة والغرسة كلها إلى البكتيريا وهنا يكون الأمر نتيجة الاستخدام الخاطئ للأسنان الجديدة حيث يقدم الأشخاص على معاملتها معاملة الأسنان الطبيعية ويقوم بالضغط عليها وعدم تنظيفها مما يحدث جيب بين الغرسة وبين عظام اللثة مما يسمح بتكون البكتيريا في المنطقة.

3- التخطيط الغير جيد للعملية حيث من الممكن أن تكون العملية قد نفذت بشكل غير صحيح مما يعرض الغرسة والسن الجديد إلى الكثير من المشاكل لذا لابد من سؤال أكثر من طبيب عن الخطة الخاصة به من أجل الحصول على أفضل النتائج بعد العملية.

4- لابد من سؤال الطبيب المعالج عن العمر الافتراضي لتلك الأسنان الصناعية حتى يتم المحافظة عليها بأفضل الطرق لعدم التعرض إلى المشاكل سريعا.