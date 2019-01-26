انت الان تتابع موضوع أكلات تزيد الوزن بسرعة للأطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة ضعف البنية، وافتقارهم إلى الوزن المناسب لأعمارهم، ويكون ذلك نتيجة عدم تقبلهم لبعض أنواع الطعام، أو إصابتهم بفقدان الشهية، أو أن يقوموا بتناول بعض المأكولات التي تفقدهم الشهية، كالحلويات والمشروبات الغازية، الامر الذي يجعل الامهات تبحث عن الحلول التي تناسب تغذيتهم وزيادة وزنهم.

أطعمة تزيد وزن الطفل

الافوكادو

يساعد الأفوكادو في تكوين الجهاز العصبي، فضلا على أنه غذاء لزيادة الوزن، فهو يمد الجسم بالدهون غير المشبعة والمعروفة بالدهون المفيدة، كما أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.

الزيتون

يحتوي على سعرات حرارية عالية ، ويمد الجسم بالدهون المفيدة، ويناوله الأطفال كما هو، أو عمله في سندويتشات

زبدة الفول السوداني

تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين والدهون، مما يساعد على زيادة وزن الطفل، ويمكن اعطائه للطفل بحشوها في ساندويتش، أو أو دهنها على قطع البسكوت، أو بإضافتها لبعض الفواكه.

الجبن

يعتبر الجبن من الأطعمة المفضلة للأطفال، وبما أنه يحتوي على نسب عالية من البروتينات والدهون فانه يزيد الوزن، يمكن للطفل تناوله كما هو أو في سندويتشات بجانب الفطور والعشاء.

اللحم

يحتوي اللحم على البروتينات، فبذلك يكون اللحم غذاء مناسب لزيادة الوزن وبناء العضلات ، بعيداً عن السمنة الضارة.

المعكرونة

لاحتواء المعكرونة على النشويات، فهي تعمل على زيادة وزن الطفل، كما أنه تمده بالطاقة.

الزبدة

تعد الزبدة عاملاً مهماً لزيادة الوزن، وذلك لأنها مصدر جيد للدهون المفيدة، وجميع الاطفال يحبونها، فيمكن أن يتناولها الاطفال مع الحلويات، أو في سندويتشات، أو بجانب الوجبات.

النشويات

تتحول النشويات في أجسام الأطفال إلى دهون وبالتالي زيادة وزنهم وذلك نقوم بدمج البطاطا مع الأرز في غذاء الطفل.

الوجبات الخفيفة

يجب على الأم أن تعطي للطفل النحيف بين الوجبات الأساسية وجبات خفيفة مثل بسكويت الزبدة المملح، وكوكيز الزبدة، مع شرب المشروبات الصحية مثل، عصائر الفاكهة الطازجة، والحليب كامل الدسم.

الفول السوداني

يساعد الفول السوداني على زيادة وزن الطفل، وذلك أن نقوم بإضافته للقليل من الكرفس أو التفاح، أو بإضافته لسلطة الخضار أو للسندويتشات.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يحفز البروتين على نمو الاطفال بشكل سليم، فالبروتين من العناصر الغذائية المهمة للأطفال، كما أنمه يساعد على نمو عضلاتهم، وذلك بإضافة، اللحم، والبيض، والدجاج.

الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

يجب على الامهات لزيادة وزن أطفالهن، أن يقوموا من وقت لآخر بإضافة بعض الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل، شراب القيقب والروبة، وذلك لغذاء الاطفال.

نصائح لتسمين الأطفال

ـ لابد أن تعمل الأم على أن يلتزم الطفل بتناول الثلاث الوجبات الأساسية ولا يتخطاها، لأن تناولها وبشكل منتظم يساعد الطفل على زيادة وزنه، وخاصة وجبة الإفطار.

ـ تقوم الأم بإضافة إلى الوجبات الغذائي للطفل، الحبوب والفاكه و الخبز المحمص.

ـ عند ملاحظة الأم أن الطفل يفقد الوزن بشكل كبير، فلابد أن تستشير الطبيب خوفاً من إصابة الطفل بمشاكل صحية، وكي يقوم بتقديم حلول جيدة لعلاج النحافة.

ـ لابد أن تعمل الامهات لتحفيز أجسام الأطفال وزيادة وزنهم على مساعدتهم بممارسة أنشطة بناء العضلات، أو تدريبات القوة.

ـ أن تقوم الأم بإعطاء الطفل بين الوجبات الحلوى، كالآيس كريم بالمكسرات، والشكولاتة مع الفاكهة المجففة.

ـ لا بد أن تهتم الأم عند تقديم الطعام للطفل أن تقدم الأطعمة التي تحتوي على كافة العناصر الغذائية للجسم.

ـ أن تقوم الأم بتشجيع طفلها بتناول الأغذية الغنية بالتوابل .

ـ يجب على الأم أن تشارك طفلها أثناء تناوله للطعام، الذي يعمل على زيادة رغبة الطفل في تناول الطعام، وبالتالي زيادة الوزن.

ـ تقوم الأم بتقديم الطعام للطفل وتحضيره بطريقة محببة وجذابة تحفزه على تناوله.

ـ أن تهتم الأم بتقديم الطعام للطفل في أطباق وأكواب ملفتة لانتباهه.

ـ أن تقوم الأمهات بتحضير المسليات في المنزل دون شرائها، حتى يزيد وزن الطفل دون حدوث أي أعراض جانبية وخاصة الشيبس.

وصفات لزيادة وزن الأطفال بسرعة

المكسرات والعسل

المكونات

1ـ الجوز بمقدار كوب.

2ـ اللوز بمقدار كوب.

3ـ العسل الطبيعي بمقدار كوب.

4ـ الحلبة المطحونة بمقدار معلقة كبيرة.

5ـ السمسم المطحون بمقدار كوب.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات ما عدا العسل في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بعد ذلك بعجن الخليط بالعسل، حتى تصبح عجينة متماسكة القوام، بعد ذلك نشكل هذا العجين على شكل كرات متساوية الحجم، نغرس أعواد خشبيه في هذه الكرات، حتى تعطي شكل جمالي يزيد رغبة الطفل لتناولها، ويستمر الطفل بتناولها لمدة ثلاث اسابيع حتى تظهر النتيجة المطلوبة.

السيريلاك والجوز

المكونات

1ـ كوبان من السيريلاك.

2ـ كوبان من الجوز.

3ـ كوب ماء.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات مع الماء، ونقوم بالعطاء الخليط للطفل مرتين يومياً، ويستمر على هذه الوصفة، حتى يصل الطفل للوزن المطلوب.

اللوز والعجوة

المكونات

1ـ اللوز بمقدار نصف كوب.

2ـ تمر منزوع النواة بمقدار كوب.

3ـ ممكن اضافة عسل طبيعي على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بنقع اللوز في الماء لمدة ليلة كاملة، نقوم بخلط العسل مع التمر خلطاً جيداً، يضاف بعد ذلك اللوز المنقوع إلى الخليط، ويعطى للطفل.

العنبر الأزرق

المكونات

1ـ العنبر الأزرق بمقدار كوب.

2ـ الحليب بمقدار كوب.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الحليب مع العنبر، ثم تقديمه هذا الخليط للطفل ثلاث مرات بعد كل وجبة يومياً.