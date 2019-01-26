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يعتبر الكركم من النباتات العشبية المعمرة التي تنتمي للفصيلة الزنجبيلية، ويعد الموطن الأصلي له منطقة غرب الهند، ويتم الإستفادة من نبات الكركم عادة عقب أن يتم غلى جذوره في الماء لمدة تصل مابين نصف ساعة إلى ساعة إلاربع، ويتم تجفيف هذه الجذور بالفرن ونقوم بطحنها بطريقة جيدة حتى تصبح بودرة ذات لون أصفر أو برتقالي.

ويتميز الكركم بأنه ذات قيمة غذائية كبيرة تحتوي على مجموعة عديدة من البروتينات المختلفة والألياف والفيتامينات العديدة المفيدة لجسم الإنسان كفيتامين E,C، كما يتميز أيضًا بإحتوائه على الكثير من المعادن كالصوديم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والزنك والنحاس، وتزداد القيمة الغذائية للكركم في حالة إضافة الزبادي له.

رجيم الزبادي والكركم لانقاص الوزن

يعتبر رجيم الزبادي والكركم لانقاص الوزن من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على خسارة كمية كبيرة من الوزن خلال وقت قصير، وذلك لأن الزبادي يتميز بإحتوائه على مجموعة عديدة من العناصر الغذائية المهمة للتخسيس بطريقة سريعة، كما أن الكركم يعرف بفاعليته الكبيرة في حرق الدهون المتراكمة بالجسم.

ومن الملاحظ أنه لا يوجد نظام محدد لرجيم الزبادي والكركم من أجل انقاص الوزن، حيث يستخدم كوجبة خفيفة تساعد على انقاص الوزن بطريقة سريعة، بالإضافة لإمكانية إضافة كمية بسيطة من الكركم المطحون للأطعمة خلال اتباع نظام غذائي من أجل التخسيس مع ضرورة الالتزام بهذه النصائح التالية:

1- الحرص على تناول كمية كافية من المياه الدافئة كل يوم على الريق في الصباح الباكر، وذلك من أجل زيادة الإستفادة بمركبات وخصائص الكركم الفعالة لإنقاص الوزن بطريقة سريعة.

2- الإلتزام بتناول الزبادي منزوع الدسم مع تناول كمية بسيطة من البروتينات مع الوجبات الرئيسية لإنقاص الوزن بسهولة.

3- تناول مشروبات التخسيس التي تشجع على زيادة حرق الدهون بطريقة سريعة وبدون أي أضرار ومن هذه المشروبات هي مشروب الزنجبيل ومشروب القرفة والشاي الأخضر، وذلك أثناء اتباع ريجيم الزبادي والكركم لإنقاص الوزن سريعًا.

4- تناول الخضروات الداكنة خلال وقت الريجيم ومن أمثلة هذه الخضروات هي البروكلي والسبانخ والقرنبيط وكذلك الجرجير والبقدونس.

5- تناول الكثير من الفواكه المختلفة مثل البرتقال والأناناس والفراولة والأفوكادو وذلك لزيادة الإستفادة من فوائد ريجيم الزبادي والكركم للتخسيس بسرعة.

6- يجب الحرص على تناول علبة من الزبادي ويفضل أن يكون الزبادي خالي الدسم مع كمية قليلة من عصير الليمون وملعقة صغيرة أيضًا من الكركم المطحون قبل النوم لمدة ساعة، حيث تساعد هذه الوصفة على زيادة معدل حرق الدهون بطريقة سريعة، وخاصة الدهون التي تكون متراكمة بمنطقة الأرداف ومنطقة البطن.

فوائد رجيم الزبادي والكركم لإنقاص الوزن

يتميز هذا الرجيم بفوائده العديدة للجسم ومن أهم هذه الفوائد مايلي:

1- يعمل على زيادة معدل حرق الدهون وخاصة الدهون المتراكمة في كل من منطقة الأرداف والبطن، ويساعد ذلك على زيادة استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

2- يساهم هذا الرجيم في تقليل الكتلة الدهنية التي تكون موجودة بالجسم، كما يعمل أيضًا على منع تكوين خلايا دهنية جديدة.

3- يساعد في علاج جميع مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة مثل مشكلة عسر الهضم وكذلك انتفاخ المعدة.

4- يعمل على تقليل نسبة الكولسترول الضار بالدم ويساهم في زيادة الربط بين كل من مستقبلات الجهاز العصبي وارتفاع درجات الحرارة من ناحية أخرى، وذلك يرجع لمادة الكركمين التي توجد بالكركم.

5- يعمل هذا الرجيم على الوقاية من السموم المتراكمة بالكبد، مما يساهم في المحافظة على الكبد من التعرض للتلف، وخاصة أن الكبد يعتبر هو الجهاز الرئيسي في جسم الإنسان المسئول عن حرق الدهون بطريقة سريعة.

6- يعمل على تقوية العظام وذلك لأن هذا الرجيم يحتوي على عنصر الكالسيوم الذي يعمل على زيادة قوة العظام والوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض هشاشة العظام.

7- يساعد في التخلص من جميع مشاكل الجهاز التنفسي المختلفة وخاصة أن هذا المشروب يتميز بإحتوائه على مجموعة عديدة من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

8- يساعد في تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان، كما يساهم أيضًا في التخفيف من ألم الدورة الشهرية والتقليل أيضًا من حدة التشنجات الكثيرة التي تصاحب الدورة الشهرية.

9- يزيد من حيوية ونضارة البشرة، ويشجع على خسارة الوزن بطريقة سريعة وبدون أي مضاعفات.

محاذير عند اتباع رجيم الزبادي مع الكركم لإنقاص الوزن

في حالة اتباع رجيم الزبادي مع الكركم لإنقاص الوزن يجب الإلتزام بهذه النصائح التالية:

1- يجب على السيدات الحوامل تجنب اتباع هذا الرجيم وكذلك السيدات المرضعات، لأنه يشكل خطر كبير على صحة الجسم لديهن خلال هذه الفترات .

2- يمتنع الأشخاص التي تعاني من سيولة وميوعة في الدم من اتباع هذا الرجيم، وكذلك الأشخاص التي تكون مقبلة على إجراء بعض العمليات الجراحية.

3- يجب أن تمتنع الأشخاص التي تعاني من التهابات شديدة بالمرارة من هذا الرجيم وكذلك الأشخاص التي قامت بإستئصال المرارة كلها.

4- يحذر على مرضى السكري من اتباع رجيم الزبادي مع الكركم.