أعراض متلازمة الأمراض الاستقلابية

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متلازمة الأمراض الاستقلابية، هي مجموعة من الحالات، التي تحدث بالجسم، وهي واحدة من أخطر 5 أمراض، حيث تزيد متلازمة الأمراض الاستقلابية من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري .

ما هي الأعراض التي ترافق متلازمة الأمراض الاستقلابية

1- ارتفاع ضغط الدم، أكبر من 130/85 مم زئبقي .

2- ارتفاع مستويات السكر في الدم .

3- وجود دهون زائدة حول الخصر .

4- وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية .

5- انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد .

6- العطش والتبول .

ووجود واحد من هذه الأعراض، لا يعني أن لديك متلازمة الأمراض الأيضية، ومع ذلك ، فإن وجود عامل واحد من هذه العوامل أو الأعراض قد يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجود ثلاثة أو أكثر من هذه العوامل سيؤدي إلى تشخيص متلازمة التمثيل الغذائي وسيزيد من مخاطر المضاعفات الصحية، وأفادت جمعية القلب الأمريكية AHA أن 23 بالمائة من البالغين يعانون حاليًا من هذه المتلازمة الأيضية .

ما هي عوامل خطر المتلازمة الاستقلابية

ترتبط عوامل خطر متلازمة التمثيل الغذائي بالسمنة، ويتم تعريف اثنين من أهم عوامل الخطر من قبل المعهد الوطني للقلب والرئة والدم على النحو التالي :

1- السمنة المركزية ، أو الدهون الزائدة حول الأجزاء الوسطى والعليا من الجسم .

2- مقاومة الأنسولين ، مما يجعل من الصعب على الجسم استخدام السكر .

وهناك عوامل أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وتشمل هذه العوامل :

1- العمر

2- التاريخ العائلي لمتلازمة الأيض .

3- عدم الحصول على ممارسة رياضة بشكل كافي .

4- النساء اللواتي تم تشخيصهن بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات من قبل .

كيف يتم تشخيص الأمراض الاستقلابية

لتشخيص متلازمة التمثيل الغذائي ، سيحتاج الطبيب إلى إجراء عدة اختبارات مختلفة، وسيتم استخدام نتائج هذه الاختبارات للبحث عن ثلاثة أو أكثر من علامات هذا الاضطراب، وقد يقوم طبيبك بفحص واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :

1- محيط الخصر .

2- صائغ الدهون الثلاثية في الدم .

3- مستويات الكوليسترول .

4- ضغط الدم .

5- قياس مستوى الجلوكوز .

إن التشوهات المذكورة في ثلاثة أو أكثر من هذه الاختبارات سوف تشير إلى وجود متلازمة التمثيل الغذائي أم لا .

ما هي مضاعفات متلازمة التمثيل الغذائي

غالباً ما تكون المضاعفات التي قد تنتج عن متلازمة التمثيل الغذائي خطيرة وطويلة الأجل، أي مزمنة، وتشمل هذه المضاعفات ما يلي :

1- تصلب الشرايين .

2- داء السكري .

3- نوبة قلبية .

4- مرض الكلى .

5- السكتة الدماغية .

6- مرض الكبد .

7- أمراض الشرايين المحيطية .

8- أمراض القلب والأوعية الدموية .

وإذا تطور مرض السكري ، فقد تكون عرضة لمضاعفات صحية إضافية ، بما في ذلك :

1- تلف العين، أو اعتلال الشبكية .

2- تلف الأعصاب .

3- فشل كلوي .

4- بتر الأطراف .

كيف يتم علاج المتلازمة الاستقلابية

إذا تم تشخيص إصابتك بمتلازمة التمثيل الغذائي، فإن الهدف من العلاج هو تقليل خطر حدوث المزيد من المضاعفات الصحية، وسيوصي طبيبك بتغييرات نمط الحياة التي قد تشمل فقدان ما بين 7 و 10 في المئة من وزنك الحالي، والحصول على ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى المكثفة، من خمسة إلى سبعة أيام في الأسبوع، وقد يقترحون أيضًا أن تترك التدخين، وقد يصف لك الطبيب الأدوية لتقليل ضغط الدم والكولسترول، وقد يصفون أيضًا جرعة منخفضة من الأسبرين للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية .

جدير بالذكر أنه يمكن أن تكون النظرة إلى الأشخاص الذين يعانون من المتلازمة الاستقلابية جيدة إذا تم التعامل مع الأعراض، وإن الأشخاص الذين يأخذون نصيحة الطبيب ، ويتناولون الطعام بشكل صحيح ، ويمارسون التمارين ، ويوقفون التدخين ، ويفقدون الوزن ، سيقلل من فرصهم في تطوير مشاكل صحية خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وعلى الرغم من أن إدارة الأعراض سوف تقلل من المضاعفات الصحية ، إلا أن معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لديهم خطر طويل الأجل من أمراض القلب والأوعية الدموية، وإذا قمت بتطوير هذا الشرط ، فسوف تحتاج إلى مراقبة طبيبك للمساعدة في منع حدوث مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية .

كيفية الوقاء من متلازمة الاستقلابية

إن الحفاظ على محيط الخصر الصحي وضغط الدم ومستويات الكوليسترول، يقللان من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، ويمكن ممارسة وفقدان الوزن، والتي تساعد في هذه الجهود وتقليل مقاومة الانسولين، وعلى وجه الخصوص ، تناول نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وممارسة النشاط البدني المنتظم سيقلل من ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول، والمفتاح هنا هو محاولة الحفاظ على وزن صحي، قم بالتحدث إلى طبيبك قبل بدء برنامج تمرين أو تغيير نظامك الغذائي بشكل جذري .

تتطلب الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي أيضًا أن تكون لديك اختبارات بدنية منتظمة، ويمكن لطبيبك قياس ضغط الدم وعمل تحاليل الدم الكامل الذي قد يشير إلى التطور المبكر للمتلازمة الأيضية، والتشخيص المبكر للحالة والعلاج سيقلل من المضاعفات الصحية على المدى الطويل .