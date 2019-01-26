فوائد الأرز لكمال الأجسام

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الأرز هو مصدر الكربوهيدرات الغنية سهلة الإعداد ، ولاعبون كمال أجسام، عادة ما يأكلون من خمس إلى ست وجبات صغيرة تشمل البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات، ويمكن تحضير الأرز بسهولة بكميات كبيرة في وقت مبكر ، لذلك لا يضطر أصحاب كمال الأجسام لطهي الطعام لكل وجبة، بالنسبة للاعبي كمال الأجسام الذين يمرون بمرحلة منتفخة ، يمكن للأرز أن يكون مصدرًا غذائيًا عالي السعر للمساعدة في إبراز العضلات .

أهمية الأرز

إعداد الأرز مهم للاعبي كمال الأجسام، والأرز المطبوخ على البخار هو الطريقة الأنظف لطهي الأرز ، لأنه لا يتطلب أي دهون أو زيوت مضافة ، كما يفعل الأرز المقلي، وأرز الموسم مع التوابل المفضلة لديك ، ولكن تجنب إضافة الملح ، لأن هذا قد يسبب لك الاحتفاظ بالماء، وكن على دراية بأن العديد من أصناف النكهات المعبأة في علب تحتوي على مواد حافظة وصوديوم ، مما يجعلها أقل جاذبية، فاختر الأرز المجفف العادي الذي يمكنك غليه أو تحضيره في حلة البخار .

عادة ما ينجذب لاعبو كمال الاجسام نحو الأرز البني أكثر من البيض لبضع من الأسباب، أولاً ، يحتوي الأرز البني على المزيد من البروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن لأن الغلاف الخارجي للنخالة ، الذي يعطي الأرز البني لونه ، كما أنها أبطأ للهضم ، مما يجعلها مصدر طاقة ثابت وطويل الأمد للاعبي كمال الأجسام، أما الأرز الأبيض ، فقد تم إزالة غلاف النخالة منه، مما أدى إلى تحويله إلى مصدر طاقة سهل التمثيل، ويمكن للأرز الأبيض أن يكون مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات بعد التمرين، عند تناوله مع مصدر بروتين لزيادة مستويات الأنسولين، ومساعدة الجسم على امتصاص المغذيات اللازمة لبدء إصلاح العضلات .

أكل الأرز والتمارين الرياضية

عادة ، من الأفضل أن تأكل أغلبية الكربوهيدرات خلال اليوم ، فعندما تكون أكثر نشاطًا يحتاج جسمك للطاقة، فكر في تناول الأرز البني مع أول وجبتين من وجباتك في اليوم ثم انتقل إلى البروتينات والخضروات فقط لوجباتك في فترة ما بعد الظهر والوجبات المسائية المتأخرة، وقبل التدريب ، يمكن للأرز أن يساعد على التمرين، وبعد التمرين يمكن أن يقفز الأنسولين ويساعد في نقل البروتين والأحماض الأمينية إلى العضلات .

أفضل 5 أنواع أرز بعد التمارين الرياضية

1- الأرز البني

لا تزال أصناف الأرز البني مثل الياسمين أو البسمتي تحتوي على طبقات النخالة ، بمعنى أنها توفر لهواة اللياقة البدنية مجموعة من العناصر الغذائية الهامة بما في ذلك فيتامينات ب ، وفوسفور بناء العظام ، والمغنيسيوم، وعلى الرغم من أن البيانات تظهر أن حوالي نصف 50% لا يستهلكون حصتهم اليومية من الماغنيسيوم ، إلا أن هذا المعدن ضروري للعمل العضلي السليم، قد تساهم مستويات منخفضة من الماغنيسيوم أيضًا في أو على الأقل توقع أمراض القلب، كما أن الألياف الغذائية التي يوفرها الأرز البني، هي حوالي 5 غرامات في كل كوب مطبوخ، ويمكن أن تساعد في تهدئة آلام الجوع التي تؤدي إلى انسداد الأمعاء الغليظة عن طريق إبطاء عملية الهضم، والأرز البني له نكهة جوزي كبيرة غائبة عن الصنف الأبيض .

2- الأرز البري

يبدو مثل الأرز وينمو مثل الأرز ولكن ، من الناحية النباتية، الأرز البري ليس أرز على الإطلاق، إن الأرز البري موطنه أمريكا الشمالية ، وهو بذرة لعشب مائي يتم حصاده تقليديا عن طريق الزورق من قبل السكان الأصليين، وتم الاحتفاظ بالكثير من الأرز البري الحديث على رفوف المتاجر ، وزرع في حقول صنعت من قبل الإنسان، ولا يزال بإمكانك العثور على بعض الأرز البري العضوي المزروع يدوياً ، والذي يتم إنشاؤه في البحيرة من قبل بعض المتاجر المتخصصة، حيث يقدم الأرز البري مجموعة مثيرة للإعجاب من العناصر الغذائية مثل، الفوسفور ، والزنك ، والمغنيسيوم ، والفيتامينات التي تعزز التستوستيرون ، بما في ذلك الفولات الواقية من السرطان .

3- أرز sprouted

إذا كنت تريد الحصول على أكثر قيمة غذائية، فقم بتناول هذا النوع من الأرز، تبدأ الشركات عملية إنبات الحبوب، بتشجيع العملية لبدء الأرز في النمو إلى نبات، مما يزيد من قيمته الغذائية، ووجدت دراسة أن هذا النوع من الأرز البني أدى إلى ارتفاع في مستويات حمض جاما أمينوبتيريك، وهو مركب قد يدعم المزاج وصحة القلب، والأطعمة التي تنتشر مثل الأرز أسهل في الهضم وتكون أسرع في الطهي .

4- أرز Wehani

وهو عبارة عن أرز يوجد في مجموعة من مزارع Lundberg Family forward-mind في شمال كاليفورنيا ، وهو رزًا مستورقًا مطاطيًا طازجًا طويل، ويملأ المنزل برائحة الفشار أثناء الطهي، ونكهته تذكر إلى حد ما بالأرز البسمتي البني .

5- الأرز الأسود

يزرع هذا الصنف اللافت في الصين ويمتلك طعمًا حلوًا وملمس مطاطي، واكتشف بحث حديث أن طبقة النخالة من الأرز الأسود تحتوي على كمية من الأنثوسيانين، وهذه هي نفس النوع من مضادات الأكسدة ، الموجودة في التوت مثل العنب البري ، والتي تجتاح الجسم الذي يبحث عن الجذور الحرة المدمرة للخلايا الميته لإخراجها .