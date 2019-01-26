انت الان تتابع موضوع كيفية علاج الصدفية بالأعشاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد مرض الصدفية مرض مزمن ، لكنه غير معدي قد يصيب الجلد أو المفاصل أو الأظافر، ويظهر لدى الرجال والنساء وفي كل الأعمار وخاصة عند الأشخاص البالغين ، فهو التهاب جلدي مزمن وغير معدي ، تظهر الصدفية في صورة بقع حمراء يتوسطها قشور فضية، يعد جلد الركبتين والمرفقين وفروة الرأس ومنطقة أسفل الظهر من أكثر المناطق المصابة ، وينتشر المرض لدى أصحاب البشرة الفاتحة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ونسبة الإصابة هي 1-3%، وينتشر في الأشخاص ما بين 15- 40عام .

أسباب الإصابة بالصدفية

يعتبر الآباء المصابون بالصدفية أكثر عرضة لنقل المرض لأبنائهم من الأمهات المصابات به ، وإلى جانب العامل الوراثي ، هناك بعض العوامل التي تحفز ظهور الصدفية وأبرزها الإصابات والهرمونات وبعض الأدوية والالتهابات (التهاب الحلق والإيدز)، وتنقسم الصدفية حسب شكل وموقع الإصابة إلى ثمانية انواع وهي الصدفية الاعتيادية والنقطية وصدفية الاظافر والطيات وصدفية راحة اليدين واسفل القدمين وصدفية منطقة الحفاضات والصدفية البثرية والاحمرارية .

كيفية تشخيص الإصابة بالصدفية

إن تشخيص مرض الصدفية يعتمد على الفحص السريري ، حيث توجود البقع الحمراء مع القشور الفضية في المناطق المنتشرة لهذا المرض، ومن مضاعفات المرض التهاب المفاصل الصدفي، والعدوى الثانوية وتزايد خطر الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية، وتزايد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الدماغية.

يشمل العلاج بالأدوية وبالأشعة ، استخدام العلاج الموضعي بالكريمات مثل الكورتيزون ومشتقات فيتامين أ و د والقطران وحمض الساليسيليك والعلاج بالأشعة مثل أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية ب ، والعلاج عن طريق الفم أو الحقن مثل العلاج بالسورالين (مع الأشعة فوق البنفسجية أ) وحبوب الاسيتريتين، والميثوتريكسيت، والسايكلوسبورين، والمواد البيولوجية، أو العلاج بالأعشاب.

علاج الصدفية بالأعشاب

هناك بعض العلاجات التي تستخدم في الحد من الصدفية وتخفيف الأعراض وفي بعض الحالات الشفاء منها وأبرزها ما يلي:

الفلفل الأحمر

أو كما يعرف بالشطة ويوجد منه عدة انواع ولكن أشهرها الفلفل الافريقي وهو النوع الصغير الذي يحتوي على مركب الكبساسين capsaicin بنسبة 0.25% ، نشرت مجلة Prevention magazine ان هذا النوع من الفلفل يقوم على تسكين الصدفية بدرجة كبيرة جداً. ويجب على مستخدم هذا الدهان غسل اليدين بعد الانتهاء حتى لا يصل إلى العينين ويسبب الضرر إليهما .

العرقسوس

يحتوي العرقسوس على مركب يشبه تأثير الهيدروكورتيزون إلى حد ما ولكنه لا يسبب الأضرار الجانبية التي تصاحب الكورتيزون ، والطريقة أن يؤخذ مسحوق عرقسوس الناعم يمزج مع فازلين وتدهن به المناطق المصابة .

الصبار

تحتوي خلاصة الصبار على جلوكوزيدات انثراكينونية، كما تحتوي على مواد راتنجية وأحماض عفصية ومتعددة السكاكر وبعض المعادن، واكتشف الباحثون أن النبات أثبت فعاليته المسكنة للألم وأنه استخدم منذ القدم لعلاج الحروق والحالات الجلدية المختلفة بما في ذلك الجرب وحروق الشمس ولدغات الحشرات.

كما يستخدم نبات الصبار كعنصر رئيسي في مواد ومستحضرات التجميل ؛ نظرا لأن معدل درجة حامضية وقاعدية الجلد (PH)، وخلاصة الصبر مفيدة للصدفية والأكزيما وطريقته أن يتم مزجه مع عسل النحل ويستخدم كدهان خارجي.

الخلة البلدي

هو نبات عشبي معمر وقد تم استخدامه من قبل القدماء المصريين والهنود منذ آلاف السنين ، حيث كانوا يستخدم لتدليك الصدفية بهذا النبات ثم يعرضون انفسهم للشمس، وقد أشارت الدراسات الحديثة أن ثمار الخلة تحتوي على مادة السورالين التي ثبت نجاحها في الحد من تقشر الجلد الناتج عن الصدفية ، حيث تعمل هذه المادة على ايقاف تكاثر الخلايا وتبطئ انقسام خلايا الجلد التي تسبب ظهور القشور.

الكتان

يستخدم زيت بذر الكتان الذي يحتوي على أحماض اللينولينيك واكسوبنتانويك المفيدة في علاج الصدفية . ولقد وجد أن 10- 12جم من هذه الأحماض يمكن أن تعالج الصدفية وهذا ما يعادل 6 ملاعق صغيرة من الزيت تساعد على الحد من الصدفية.

الأفوكاتو

الأفوكاو هو ثمار تشبه في حجمها وشكلها الكمثرى وقد نصح طب الأعشاب القديم باستخدام قشرة ثمرة الأفوكاتو لعلاج الصدفية ، و ثمار الأفوكاتو تحتوي على بروتينات بنسبة 25 % وتربينات أحادية نصفية وفيتامينات أ وب ويستخدم لب الثمرة مع جزء من قشرتها على عن طريق عملها عجينة ووضعها على المناطق المصابة حيث تساعد على ترطيب الصدفية.

الجوز البرازيلي

وهو يحتوي مواد زيتية من نوع الزيوت الثابتة ويحتوي هذا الزيت على فيتامين ه ، ومعدن السيلنيوم والذي تم استخدامه من قبل قبائل حوض الأمازون لعلاج الامراض الجلدية، ويستطيع لمريض الصدفية وضع هذا الزيت على المناطق المصابة ليلاً قبل النوم ولمدة 2-3 اسابيع فهو جيد لهذا الغرض.

الحلبة

تعتبر من أشهر الأدوية العشبية وهي علاج لأكثر من مرض وتستخدم لعلاج الصدفية حيث يتم سحقها ناعماً ثم تدهن المناطق المصابة بالصدفية بزيت الزيتون ثم يوضع بعد ذلك مسحوق الحلبة الناعم على المناطق المصابة وذلك مرة واحدة قبل النوم ويكرر ليلياً، بجانب ذلك يؤخذ حوالي 5 ملاعق من مسحوق الحلبة الناعم ثم نخلطه مع 5 ملاعق من زيت الزيتون وتستخدم ربع هذه الكمية عن طريق الفم أربع مرات في اليوم ولمدة شهر كامل ، إلى جانب الاستعمال الخارجي ، بالإضافة إلى ذلك تؤخذ ملعقة صغيرة من بذور الحلبة وتضاف إلى نصف لتر ماء ويتم غليها لمدة دقيقة واحدة ثم تصفى ويشرب الماء فقط بمعدل ملعقة كبيرة كل ساعة.

حشيشة الملائكة

هي عبارة عن نبتة معمرة خضراء زاهية سيقانها جوفاء ذات ازهار بيضاء صغيرة تتجمع في خصلات على شكل أزهار جذابة جداً وخاصة في موسم الصيف، تحتوي على كومازينات وفيتامين ب 12 وبيتاسيتو ستيرول. وحشيشة الملاك العينية هي العشبة المقوية الرئيسية للحالات التي تعاني منها النساء، وتستخدم حشيشة الملاك لعلاج الصدفية حيث تؤخذ طازجة وتفرم ثم توضع على المناطق المصابة ،كما يمكن تحضير منها حساء ثم تناولها ثم بعد ذلك يتعرض الشخص لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.

البابونج

هو نبات عشبي معمر والأزهار هي الجزء المستخدم منه ، و يحتوي على زيت طيار وأبرز محتويات هذا الزيت مادة تدعى كمازولين. ويعرف البابونج باستخداماته المتعددة في البلاد الأوروبية وخاصة للصدفية والحساسية وجفاف الجلد، ويعتبر المعالجون بالاعشاب ان وضع هذا النبات على الجلد أفضل من الأدوية الشائعة الاستخدام لعلاج الصدفية، حيث يحتوي البابونج على فلافونيدات بالإضافة إلى الزيوت الطيارة وهي مضادة للالتهابات فإنه يمكن عمل دهان طازج من مسحوق ازهار البابونج الناعم مع زيت الزيتون ويستخدم كدهان للمناطق المصابة ليلاً عند النوم ويكرر ذلك حتى الشفاء.

بقلة الملك

هي عشبة حولية ذات أوراق مركبة وازهار انبوبية قرنفلية ذات رؤوس حمراء داكنة. تستخدم كل أجزاء النبات الذي يحتوي على قلويدات الايزوكينولين وعلى حمض الفوماريك المفيد في علاج الصدفية حيث يتم تدليك المنطقة المصابة بقطعة قطن أو قماش وتغمس في مغلي مسحوق النبات في الماء وتدهن بها المناطق المصابة مرتين في اليوم.

اللاوندة

هو نبات عشبي معمر ذو أزهار أرجوانية جميلة وجذابة وله رائحة عطرية ويتم استخراج عطر اللافندر المشهور منه. تحتوي عشبة اللاوندة على زيت طيار حيث يؤخذ الزيت ويدهن به الأماكن المصابة ثم يتبع بدهان زيت اللوز وقد أدى إلى نتائج إيجابية للصدفية وللأمراض الجلدية الأخرى.

الكعيب

يعرف أيضا باسم الحرشف البري وهو نبات حولي ذو أوراق بيضاء مشوكة وأزهار أرجوانية، والبذور هي الجزء المستخدم البذور ، والتي تحتوي على مركب السيليمارين (Silymarin) والمعروف عن هذا المركب بتخفيفه للصدفية، كما تحتوي هذه النبتة على مركبات أخرى مضادة للالتهابات الجلدية مثل المواد المرة والمواد متعددة الأسيثيلين.

الرجلة

هي نبات عشبي حولي وهي غنية بفيتامين أ وج مع معدن السيلنيوم وحمض الفارلينوكنييك ويقول الطبيب اندرو ويل المهتم بالأعشاب وأستاذ بكلية الطب جامعة اريزونا بتكسون ومؤلف كتاب “Naturul Health medicine” إن الأعشاب أو الأغذية التي تحتوي على المركبات السابقة تعد أفضل شيء لعلاج الصدفية ، والرجلة هي أفضل الأغذية لذلك الغرض. حيث تؤخذ الرجلة وتطبخ على البخار مثل السبانخ وتؤكل وتستخدم السيقان الصغيرة مع السلطة أومع الوجبات الغذائية .