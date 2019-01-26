الحصبة تهاجم أمريكا.. وواشنطن تعلن حالة الطوارئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاني الولايات المتحدة الأمريكية حاليا من تفشي مرض الحصبة، حيث أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ، الجمعة، فيما أصدرت ولايتا أوريجون وأيداهو المجاورتان لواشنطن تحذيرات من المرض.

وقالت قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية إن السلطات أعلنت أن هناك 31 شخصا أصيبوا بالمرض، فيما حذر مسؤولون من إمكانية الإصابة بالحصبة في 30 مكانا في ولاية أوريجون منها مطار بورتلاند الدولي.





وأضافت القناة أن المسؤولين لم يتمكنوا بعد من التعرف على سبب تفشي المرض ومن أين بدأ، حيث إن أول مريض بالحصبة تم تشخيص حالته قبل انتشار المرض كان في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنهم ليسوا متأكدين أنه كان أول المصابين بالحصبة أم أنه تلقى العدوى من شخص آخر لم يتم التوصل إليه.



