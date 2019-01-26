شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز ترجع شبابك.. الدكتور وائل غانم يقدم لك الحل × 12 سؤال وجواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوجه هو عنوان الشخص وواجهته للتعامل مع الناس، كما أنه الوسيلة الأهم للتعبير عن الفرحة والحزن من خلال تعابير الوجه، لذلك يحرص كل شخص على الحفاظ على ملامح الشباب والحيوية فى وجهه، باحثًا عن كافة الطرق الآمنة والأفضل فى النتائج والأكثر سهولة فى إجراءاتها من أجل الحصول على وجه مشرق بنور الشباب، ولعل جراحة شد الوجه من أبرز العمليات المساعدة والهامة فى تحقيق تلك النتائج.

ويقول الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وتنسيق القوام وإصلاح العيوب الخلقية، مؤسس مركز أوركيد لجراحات التجميل، فى لقائه مع ”الخليج 365”، إن عملية شد الوجه تهدف إلى شد الجلد المترهل من الوجه والرقبة للحصول على وجه يتميز بالجمال والنضارة والشباب، والتى قد يصاحبها شد للجفن إذا لزم الأمر خاصة فى حالات الشيخوخة وفى المراحل المتقدمة من السن، ويشرح لنا الدكتور وائل غانم، كافة التفاصيل المتعلقة بتلك العمليات فى سؤال وجواب.



عملية شد الوجه

س: من هو الشخص الأنسب لإجراء عملية شد الوجه؟

الدكتور وائل غانم: يمكن أن يقوم بجراحة شد الوجه أى مريض يعانى من كثرة الدهون فى الوجه والرقبة، حيث تجرى جراحة إزالة الدهون وبعدها شد الوجه والرقبه، كما تصلح لمن يكون لديه تجاعيد كثيفة فى منطقة الخدين، وكذلك ترهل الجلد حول عظمة الفك، إضافة إلى كل من يُعانى من ترهل للجلد بسبب الشيخوخة أو بسبب رجيم قاسى.

س: اشرح لنا كيفية التشخيص قبل إجراء عملية شد الوجه؟

الدكتور وائل غانم: قبل إجراء عملية شد الوجه يتم تشخيص سماكة الجلد ومرونته، وكذلك تحديد مقدار التجاعيد الموجودة عليه، كما يتم فحص خط الشعر لتحديد مكان الفتحات للعملية.



إنفوجراف الدكتور وائل غانم يقدم معلومات هامة عن عمليات شد الوجه

س: ما هى أنواع جراحة شد الوجه؟

الدكتور وائل غانم: جراحة شد الوجه تنقسم إلى نوعين حسب الطريقة، النوع الأول هو شد الوجه باستخدام خيوط دقيقة طبية ودائمة يتم فيها سحب الجلد باتجاه الخيوط ولا يحدث فيها إزالة للجلد الزائد، وتفضل هذه الطريقة لمن يعانون من ترهل بسيط فى الوجه.

أما النوع الثانى، فهو عملية شد الوجه كاملًا، وهذه العملية تفضل لمن يعانون من درجات كبيرة من الترهل، وفيها يقوم الطبيب بعمل شق جراحى بمحاذاة الأذن للأعلى وباتجاه خط الشعر، ويتم فيها إزلة الجلد الزائد، ويكون الجرح فى منطقة غير ظاهرة نسميها "أماكن الظل".

س: ما الوقت الذى تستغرقه فترة النقاهة بعد عملية شد الوجه؟

الدكتور وائل غانم: تتباين فترة النقاهة بحسب الأشخاص ونوعية العملية الجراحية المستخدمة، وفى الغالب تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد العملية للعودة إلى الأنشطة المعتادة والحياة الطبيعية، فيما يحتاج المريض إلى أربعة أسابيع كاملة من وقت العملية للعودة إلى مزاولة النشاط الرياضى.

س: ما نوع التخدير المستخدم فى عملية شد الوجه؟

الدكتور وائل غانم: فى الغالب يستخدم الطبيب التخدير الموضعى خلال عملية شد الوجه، وأحيانًا التخدير الكلى فى هذه العملية حسب ما يراه الطبيب مناسبا للحالة.



عملية شد الجفون

س: ما الإرشادات التى يوجهها الطبيب للحالة بعد عملية شد الوجه؟

الدكتور وائل غانم: ينصح المريض بتقليل الجهد المبذول وتناول قسطًا من الراحة التامة لبضعة أيام بعد الجراحة، ويمكن أن يستعين المريض بمساحيق للتجميل من أجل إخفاء الاختلاف اللونى فى الوجه خلال الفترة الأولى بعد العملية، فيما يتم إزالة الغرز عادة على مراحل تمتد من خمسة إلى عشرة أيام عقب إجراء العملية.

س: وفيما يتعلق بترهل الجفون.. ما الأسباب التى تؤدى إليه؟

الدكتور وائل غانم: أهم أسباب ترهل الجفون، هى، تقدم عمر الأشخاص، وقلة النوم، والمجهود الزائد، وفقد مرونة الجلد فى منطقة الجفنين.

س: ما هى الحالات التى يجب فيها إجراء عملية شد الجفن؟

الدكتور وائل غانم: عملية شد الجفون هدفها تجميلى بالأساس، ولكنها قد تكون مفيده لتحسين الرؤية لدى كبار السن ممن يعانون من ترهل الجفون بشكل واضح.



جراحة شد الوجه

س: ما هى الإجراءات المتبعة قبل جراحة شد الجفون؟

الدكتور وائل غانم: يكون على المريض قبل إجراء جراحة شد الجفون، أن يمتنع عن تناول أى علاج قد يؤثر على الجراحة، ويتم تحديدها مع الطبيب، كما يجب امتناع المريض كذلك عن التعرض لأشعة الشمس لمدة لا تقل عن أسبوع قبل إجراء الجراحة.

س: ما هى إجراءات جراحة شد الجفون؟

الدكتور وائل غانم: أولاً، إذا كان الطبيب سيقوم بعمل الجراحة للجفنين العلوى والسفلى معًا، فإنه بداية يستخدم التخدير الموضعى وبعدها سيقوم بجراحة العلوى أولا، وذلك عن طريق إجراء شق بطول الميل الطبيعى للجفن، أما الجفن السفلى، فإن الطبيب يقوم بالشق تحت الرموش مباشرة.

ثانيًا: يقوم بعد ذلك بإزالة الجلد الزائد وبعض الأنسجة الدهنية والعضلية الموجودة أسفل الجلد.

ثالثًا: يقوم الطبيب بعد ذلك بخياطة الشق بخيط رقيق خاص يتناسب مع الجلد الرقيق للجفن.



إنفوجراف الدكتور وائل غانم يقدم معلومات هامة عن عمليات شد الجفون

س: بماذا تنصح المريض بعد جراحة شد الجفن؟

الدكتور وائل غانم: ينصح المريض بالالتزام التام بعدة تعليمات، هى:

1- استخدام كمادات بارة جدًا فى المنطقة التى تمت فيها الجراحة لتخفيف التورم البسيط الناتج عن العملية.

2- يجب أن يلتزم المريض بالراحة التى يوصى بها الطبيب.

3- على المريض تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة بشكل مباشر.

4- خلال عشرة أيام إلى أسبوعين يقوم الطبيب بفك الغرز المستخدمة فى خياطة الجرح.

5- بعد مرور مدة ثلاثة أسابيع إلى شهر يمكن أن يقوم المريض بممارسة أنشطته الرياضية.

س: هل هناك معلومات أخرى يفضل أن يعرفها المريض قبل إجراء عملية شد الجفن؟

الدكتور وائل غانم: يجب أن يعرف المريض أنه يتم إزالة الجلد بأقصى حد ممكن من الجفنين العلوى والسفلى، وكذلك استئصال العضلات والدهون الزائدة بحذر كبير، وتجرى تلك الجراحة للرجال والنساء البالغين ذوى العضلات والأنسجة الصحية، وفى بعض الأحيان يقوم الطبيب – بحسب الاتفاق مع المريض – بإجراء عملية شد رفع الحاجب أو تنعيم الوجه أو شد الوجه كذلك مع عملية شد الجفن.

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