تعرف على أنواع خلايا الدم البيضاء ووظيفة كل منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلايا الدم البيضاء هي جزء من جهاز المناعة الذي يساعد على محاربة العدوى والدفاع عن الجسم ضد المواد الغريبة.

تشارك أنواع مختلفة من خلايا الدم البيضاء في التعرف على الأجسام الغريبة فى الجسم وفقا لموقع " verywellhealth" وتعمل على قتل البكتيريا الضارة ، وتعمل أيضا على خلق أجسام مضادة لحماية الجسم من ضد التعرض لبعض البكتيريا والفيروسات.



خلايا الدم البيضاء

أنواع خلايا الدم البيضاء

هناك عدة أنواع مختلفة من خلايا الدم البيضاء بما في ذلك:

1- الخلايا المتعادلة: حيث تكون ما يقرب من نصف خلايا الدم البيضاء ، وهى عادة أول الخلايا التى تتعرض للاستجابة فى الجهاز المناعي ضد البكتيريا أو فيروس، وتقوم بإرسال إشارات تنبه الخلايا الأخرى في جهاز المناعة للرد على الجسم الغريب، حيث يتم إنتاج حوالي 100 مليار من هذه الخلايا كل يوم.

2- الخلايا الحمضية: تلعب أيضًا دورًا مهمًا في مكافحة البكتيريا وهي مهمة جدًا في الاستجابة للعدوى ضد الطفيليات كما أن لها دور فى رد الفعل التحسسى تجاه الأشياء، تمثل فقط 1% من خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم ولكنها موجودة في تركيزات عالية في الجهاز الهضمي.

3- الخلايا القاعدية: تمثل 1٪ من خلايا الدم البيضاء ، دورها مهم في الاستجابة المناعية لمسببات الأمراض.

4- الخلايا الليمفاوية: وهى الخلايا المسؤلة عن قتل الأجسام الغريب فى الجسم.

5- الخلايا البائية: هى التى تنتج الأجسام المضادة للعدوى ، كما أنها تدخل فى غالبية اللقاحات الحالية.