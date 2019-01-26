أجمل شرطية في ألمانيا تواصل دفع ثمن شهرتها

تواجه الشرطية الألمانية أدريانا كولزار، والتي تُعد الأجمل والأشهر، متاعب عديدة؛ بسبب جمالها وشهرتها، حيث إن من يعيش في ألمانيا وارتكبت مخالفة ما دفعت الشرطة لإيقافه، فإنه يتمنى أن تقوم الشرطية كولزار بذلك، وهو الأمر الذي تدفع ثمن عواقب جمالها من حياتها الخاصة وعلاقاتها مع رؤساء العمل.

وقالت الشرطية الألمانية أدريانا كولزار عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، "إن عشيقها قرر قطع علاقته بها، بسبب شهرتها وزيادة عدد متابعيها".

وأضافت أدريانا البالغة من العمر 34 عاما، بأن علاقة لمدة عشرة أعوام انتهت بالفراق، لأن حبيبها "وجد نفسه بعالم غير عالمه".

وتعرضت أدريانا في وقت سابق، للتوبيخ من قبل رؤسائها في العمل، بسبب شعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثرت سلبا على عملها في سلك الشرطة.

وفي ظل الكلمات التي تسمعها من قبل الآخرين عنها، تصف أدرينا نفسها ببساطة أنها إنسانة، لديها مشاعر، وتضيف أنها ليست كاملة أبداً، وأحيانا مختلفة بعض الشيء، مثل كل واحد منا.

وأصبحت كولزار، تتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية، حيث تجاوز عدد متابعيها على "إنستغرام"، نصف مليون شخص.

وتواجه في الوقت الحالي موقفًا صعبًا بعد اجتماعها الأخير مع رؤسائها في العمل، حيث خيرت أدريان بين متابعة عملها كشرطية بدوام كامل، أو أن تستقيل.

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