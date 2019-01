كلوى كاردشيان تدعم ترشح صهرها "كانى ويست" لرئاسة أميركا 2024

تُعد عائلة كاردشيان من أبرز نجوم تليفزيون الواقع التى حققت شهرة واسعة على مدار السنوات الأخيرة، ودائمًا ما تثير أفراد هذه العائلة الجدل بمواقفها، وملابسها، أو التباهى بما يمتلكونه، ولكن الآن وصل هذا الجدل إلى الأمور السياسية، حيث من الممكن أن تكون كيم كاردشيان السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية.

فبعد الضجة التى أثارها كانى ويست، المغنى وزوج كيم كاردشيان، مؤخرًا بداية من دعمه لترامب وزيارته للبيت الأبيض، ثم إعلانه سحب دعمه للرئيس الأمريكى، قائلا: "إنه تعرض للاستغلال للدعاية لسياسات ومواقف لا يؤمن بها"، والذى تلاه إعلان اعتزال مغنى الراب الخوض فى السياسة تماماً، يبدو أنه قرر تغيير رأيه، وينوى الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2024.

وأيدت كلوى كاردشيان، صهرها كانى، كرئيس للولايات المتحدة، وذلك بارتدائها قبعة عليها شعار "كانى للرئاسة Kanye for President"، والتى تلائم لونها البيج مع البالطو الطويل الذى ارتدته، فى صور التقطتها كاميرا موقع TMZ الشهير، بينما كانت تسير فى الشارع مع أختها كورتنى واثنين من الحراس الشخصيين، أثناء تصوير لقطات من الموسم 16 من برنامجهم الشهير Keeping up with the Kardashians.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هو من ألهم "كانى ويست" لهذه الخطوة، وأعطاه الأمل فى الفوز بالانتخابات حتى وإن افتقر للخلفية السياسية، لأن ترامب لم يكن لديه خلفية سياسية وبالرغم من ذلك استطاع الفوز بمنصب الرئيس، هذه الحقيقة عن ترامب التي يبدو أن "كانى" هو الأكثر هوساً بها، حيث ألقى المغنى وراء ظهره دعمه لترامب السنوات الثلاث الماضية، واقترح رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024 فى منشور له على "تويتر".

وكان "كانى" قد صرح مسبقاً، لموقع "شيكاغو باور 92"، فى 30 من أغسطس الماضى، بأنه إذا قرر خوض الانتخابات، فسيتم ذلك، ولن يقوم بمحاولة، بل سيحصل عليها، وأضاف "أحد الأمور الرئيسية، بمجرد أن أكون رئيساً، هى الصناعة الطبية، سأعمل على التأكد من ازدهار الصناعة الطبية".

