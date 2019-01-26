دراسة تعلن أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب

حذّرت دراسة أمريكية حديثة من أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام يزيد من خطر وفاة النساء بأمراض القلب، سيما بعد سن اليأس. الدراسة أجراها باحثون بمبادرة الصحة النسائية الحكومية في الولايات المتحدة، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "British Medical Journal" العلمية.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة ربطت بين تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة مثل الدجاج المقلي والأسماك المقلية، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وأضافوا أن الأدلة المتعلقة بخطر الموت المرتبط بتناول الأطعمة المقلية محدودة، وتخضع لنقاش كبير، لذلك أجروا دراسة لكشف العلاقة بين تناول الطعام المقلي وخطر الموت بأي سبب، وعلى وجه الخصوص جراء أمراض القلب والسرطان.

وشمل البحث حوالي 107 آلاف امرأة تتراوحت أعمارهن بين 50 و79 عامًا، حيث التحقت المشاركات بمبادرة الصحة النسائية في الولايات المتحدة، بين عامي 1993 و1998 وتمت متابعتهن حتى فبراير 2017.

وخلال هذه الفترة حدثت 31 ألفًا و588 حالة وفاة بين المشاركات، بينها 9320 حالة وفاة مرتبطة بالقلب، و8358 وفاة بالسرطان، و13 ألفًا و880 حالة بأسباب أخرى.

وراقب الفريق معدل تناول المشاركات للأطعمة المقلية المختلفة، ووجدوا بعد أخذ عوامل أخرى عديدة محتملة في عين الاعتبار؛ أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام كان مرتبطًا بخطر الموت المرتفع عمومًا، وأمراض القلب خصوصًا.

ووجد الباحون أيضًا أن النساء اللاتي تناولن وجبة مقلية واحدة أو أكثر في يوميًا ارتفع لديهن خطر الوفاة بنسبة 8٪ مقارنة بأقرانهن ممن لم يتناولن الطعام المقلي.

وارتبط تناول وجبة واحد أو أكثر من الدجاج المقلي أو الأسماك المقلية يوميًا بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 13٪، لكن الباحثين لم يعثروا على أي دليل على أن تناول الطعام المقلي يرتبط بخطر الموت بالسرطان.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية والمعالجة مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

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