شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقي من ألزهايمر.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

يؤدي مرض ألزهايمر إلى إعاقة الحياة اليومية لكبار السن، إذ يدّمر الذاكرة والوظائف الذهنية المهمة، وهو عبارة عن ضمور في خلايا المخ السليمة، يعمل على التراجع المستمر في الذاكرة والقدرات العقلية، وفقا للعين الإخبارية.

وهناك عدة طرق لتقوية الدماغ، من أهمها الاهتمام بالغذاء السليم الذي يعمل على تقوية الذاكرة. وإليك بعض الأطعمة التي تساعد في الوقاية من الإصابة بهذا المرض الخطير:

الخضروات الورقية تحتوي الخضراوات الورقية على نسبة كبيرة من حمض الفوليك، الذي يعمل على تقوية الذاكرة، ومنها الكرنب والسبانخ واللفت.

البقوليات

البقوليات مثل العدس، الفول، والحمص تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن منها الحديد، البوتاسيوم والماغنسيوم، إضافة إلى حمض الفوليك. وتعمل على تقوية الأعصاب.

المكسرات

تحتوي المكسرات على أفضل الأحماض الدهنية منها الأوميجا 3 والتي تساعد على تقوية الذاكرة، إضافة إلى حمض الفوليك والماغنسيوم وفيتامين ب 6. ومنها: اللوز، الكاجو، الفول السوداني والبندق.

التوابل

هناك بعض أنواع التوابل التي تساعد في الحد من الإصابة بالتهابات المخ، منها: القرفة، المريمية، الزنجبيل، القرنفل والكزبرة.

الفواكه

تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة اللازمة للوقاية من ألزهايمر، إضافة إلى فيتامين هـ، الذي له دور في الحماية من التهابات الدماغ، ومن أمثلة الفواكه: الفراولة، الكرز والتوت، التي تعد من أهم الفواكه للحماية من أعراض الشيخوخة المرتبطة بالدماغ.

زيت الزيتون

استخدام زيت الزيتون يحمي من ألزهايمر ويعزز التركيز ويزيد من الذاكرة، وهذا بفضل الفيتامينات والمعادن المتعددة التي توجد به، والتي لها دور رئيسي في تقوية وظائف الدماغ.

الشوكولاتة

الشوكولاتة وخصوصاً الداكنة من أهم الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتستخدم لعلاج حالات ألزهايمر.

القهوة

تعد القهوة مميزة جداً للحماية من أمراض الشيخوخة خاصة التي تؤثر على المخ ومنها ألزهايمر.

السلمون

يعد السلمون وأيضاً سمك التونة من الأسماك الدهنية التي تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 التي لها دور فعال في الحماية من الكثير من الأمراض، وعلى رأسها ألزهايمر، ولهذا من المهم الحرص على تناولها على الأقل مرة واحدة خلال الأسبوع.