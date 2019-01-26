شكرا لقرائتكم خبر عن لو حصلك نزيف الأنف..إيه الاسعافات الأولية اللى ممكن تعملها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف الأنف من الأشياء التى تحدث لدى كثير من الأشخاص، ولها أسباب عديدة معظمها قد يكون أمراً عادياً وبعضها يمكن أن يكون أمراً ينذر بالخطر، لذا يجب ألا تهملها ، فى هذا التقرير نتعرف على الإسعافات الأولية التى يمكن اتباعها عند حدوث نزيف الأنف، بحسب موقع Net doctor .

ما هو نزيف الأنف؟

في معظم الحالات يحدث النزيف من الجزء الأمامي من الأنف على الحاجز، و الحاجز هو الغشاء الذي يقسم الأنف إلى نصفين. يطلق على هذه المنطقة اسم منطقة "ليتلز" ولديها إمدادات دم غنية، السطح رقيق والأوعية الدموية قريبة جدا من السطح.



نزيف انف

اسعافات أولية إذا أصبت بنزيف في الأنف

إذا كنت تعاني من نزيف في الأنف ، فاتبع الإرشادات التالية:

-اجلس في وضع مستقيم مع احناء رأسك للأمام.

-أمسك الجزء السفلي الناعم من الأنف لمدة 10 دقائق أثناء التنفس من خلال الفم.

-إذا توقف النزف ثم عاد ، أمسك أنفك لمدة 10 دقائق أخرى، هذا سيسمح بوقت لتجلط الدم.

-قد يساعدك وضع كيس ثلج على أنفك.

- لا تمسك أنفك لمدة 12 ساعة بعد توقف النزيف، هذا سوف يساعد الدم المجفف على البقاء في مكانه.

-لا تبتلع الدم يمكن أن يسبب لك الغثيان والقيء.

-إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من نزيف في الأنف يجب عليك طلب المساعدة من طبيبك.