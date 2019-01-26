شكرا لقرائتكم خبر عن "ابتسامة هوليود Vs الضحكة الطبيعية".. اعرف أيهما أفضل مع الدكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الكثير عن "هوليود سمايل"، أو "ابتسامة هوليود"، من أجل الظهور بشكل مناسب وابتسامة بيضاء، حيث يذهبون إلى طبيب الأسنان ويطلبون منه بشكل مباشر الحصول على "ابتسامة هوليود" باعتبارها الحل للحصول على ابتسامة جذابة وجميلة وأسنان بيضاء دون أن يدركوا أنه يمكن تجميل أسنانهم بشكل مبسط.

وفى هذا الإطار، يوضح الدكتور شادى على حسين، أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، الفرق بين الضحكة الطبيعية وابتسامة هوليود، وأيهما تناسبك بشكل أفضل، وكيفية تجميل الضحكة الطبيعية بكل سهولة من خلال طرق بسيطة دون الحاجة إلى ابتسامة هوليود.

ما هى الضحكة الطبيعية؟

ويؤكد الدكتور شادى على حسين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "الضحكة الطبيعية أفضل من ابتسامة هوليود، أو نجوم هوليود، لأن الضحكة الطبيعية هى التى تعبر عنا وعن شخصيتنا دون تقليد للنجوم والفنانين، وبالتالى فالضحكة الطبيعية لأى شخص أجمل وأنسب له من ابتسامة هوليود، موضحا أنه توجد العديد من الطرق التى تساعدنا على تجميل الضحكة الطبيعية، دون الحاجة إلى اللجوء لابتسامة هوليود".

طرق تجميل "الضحكة الطبيعية"

ويوضح الدكتور شادى على حسين، أنه يمكن تجميل الضحكة الطبيعية بكل سهولة بحيث نحصل على المظهر المناسب وبالشكل الذى نرغب فيه من خلال تجميل اللثة فقط، أو عن طريق تجميل الأسنان، حيث يمكن تجميل الأسنان دون الحاجة إلى تركيب "قشرة"، وذلك للوصل إلى التجميل المنشود من خلال تحريك "سنة واحدة"، بحيث تظهر أثناء الكلام، وبالتالى تحصل على ضحكة أحلى وتظهر بشكل أصغر من سنك، خاصة أن من يتكلم وفكه العلوى يظهر هو ما تكون ضحكته أجمل ممن يتكلم وفكه الأسفل يظهر،وهكذا للحصول على ضحكة طبيعية بشكل كامل.

ويتابع الدكتور شادى على حسين، أنه يمكن إجراء تقويم بسيط، أو علاج اللثة، الحصول على ضحكة طبيعية دون تقليد لضحكة أحد أخر، قائلا: "مفيش أحلى من ضحكتك الطبيعية".



إنفوجراف يوضح الفرق بين الضحكة الطبيعية وابتسامة هوليود

الضحكة اللثوية وتأثيرها على جمال ضحتك

وأشار الدكتور شادى على حسين، إلى أن من الأمور التى تؤثر على جمال الضحكة الطبيعية، هناك ما يسمى بـ"الضحكة اللثوية"، والتى تعنى ظهور جزء من اللثة خلال الضحك، حيث يمكننا بكل سهولة التعرف على سبب ظهور الضحكة اللثوية، ومن ثم تقديم العلاج اللازم، حتى نظهر بالضحكة الطبيعية دون أى ظهور للثة.

دور التكنولوجيا فى تجميل الأسنان

ولفت الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، إلى أن التكنولوجيا الحديثة كان لها دورا كبيرًا فى مجال طب الأسنان بصفة عامة وتجميل الأسنان بصفة خاصة، حيث أصبح من السهل على المريض من خلال الأجهزة الحديثة أن يرى شكل أسنانه قبل تنفيذ أى شئ فيها، بحيث يدرك ما سوف يحدث فى أسنان، فضلًا عن تعدد الوسائل التى يمكن من خلالها تجميل الأسنان، وبالتالى من الضرورى مراعاة مثل هذه الأمور عند اختيار طبيب الأسنان الذى نعتمد عليه من أجل تجميل الأسنان.



إنفوجراف الدكتور شادى على حسين يوضح معلومات هامة عن الضحكة الطبيعية

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال تجميل الأسنان يمكنك الاطلاع على صفحة مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/Shiny.White.Dental.Center/