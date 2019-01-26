شكرا لقرائتكم خبر عن مش نظافة وخلاص.. كثرة الاستحمام بالصابون تسبب حكة الجلد المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة الجلد المستمرة من الأمور المزعجة التى تسبب الإحراج والتوتر دائما، قد يكون ذلك بسبب جفاف الجلد أو الإفراط فى استخدام الصابون أو الإصابة ببعض الأمراض المختلفة، وخصوصا مع تقدم العمر وفيها قد يتعرض الجلد للاحمرار والخشونة وظهور الالتواءات والبثور وتشقق الجلد. ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز الأسباب التى تؤدى لحكة الجلد هى:

حكة الجلد أسباب حكة الجلد المستمرة

أسباب حكة الجلد المستمرة 1:قد تكون حكة الجلد بسبب جفاف البشرة نتيجة العوامل البيئية أو كثرة الاستحمام والتدفئة المركزية. 2: التعرض للمواد الكيميائية والصابون الذى يحتوى على كمية كبيرة من الكيماويات يسبب حكة شديدة فى الجلد وخصوصا لأصحاب البشرة الحساسة. 3:امراض الباطنة، فبعض الأمراض الباطنية تسبب حكة فى الجلد مثل امراض الكبد والكلى وفقر الدم ونقص الحديد واضطرابات الغدة والأورام السرطانية . 4:اضطرابات الاعصاب ،مثل التصلب المتعدد ومرض السكر والهربس.

الاستحمام 5: الامراض الجلدية والطفح الجلدى مثل الاكزيما والصدفية والحصبة ، تسبب هذه الامراض حكة شديدة فى الجلد. 6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات الفطريات أو مسكنات الألم. 7:الحمل قد يزيد من خطر الاصابة بحكة الجلد.

كانت هذه تفاصيل خبر مش نظافة وخلاص.. كثرة الاستحمام بالصابون تسبب حكة الجلد المستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.