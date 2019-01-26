شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات بتقولك عندك زيادة فى هرمون الحليب.. خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد هرمون الحليب بنسبة معينة فى الجسم، ولكن عند ارتفاعه يتعرض جسم الإنسان لمشاكل صحية عديدة، حيث يقوم هذا الهرمون بتعزيز إنتاج الحليب المناسب أثناء الرضاعة، كما أنه يساعد على تحسين الصحة الإنجابية وتعزيز صحة الجهاز المناعى ، ولكن قد يتعرض الكثيرون وخصوصا النساء لارتفاع هرمون الحليب، وحسب ما ذكره موقع breastfeedingusa فأن ابرز علامات ارتفاع هرمون الحليب عند النساء هى:

أعراض ارتفاع هرمون الحليب عند النساء

1:عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها.

2: يسبب مشاكل فى الانجاب قد تصل للعقم.

3:افرازت حليب شديدة من الثدى.

4:جفاف شديد فى المهبل.

5:الشعور الدائم بالقلق والاكتئاب.

6:نمو الشعر فى أماكن غير مرغوب فيها فى الجسم مثل الوجه والثدى.

7:الإصابة بالصداع المزمن والتعب والإرهاق الدائم.

وهناك العديد من الاسباب التى تؤدى لارتفاع هرمون الحليب ومنها " اضطراب وقصور فى الغدة الدرقية ، الضغوطات النفسية، الاثار الجانبية لبعض أدوية الصرع والضغط، الإفراط فى استخدام حبوب منع الحمل، ورم الغدة النخامية، افراز هرمون الدوبامين، الاكثار من الاعشاب المدرة لهرمون الحليب مثل الينسون والحلبة.

ويكون العلاج على حسب السبب الرئيسى لزيادة افراز هرمون الحليب من خلال المتابعة الدورية مع الطبيب لمنع لحدوث اى مضاعفات ومشاكل صحية أخرى.