5 وصفات طبيعية لعلاج ألم الأسنان عند الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد آلام الأسنان من أصعب الأشياء التي يتعرض لها الأطفال، وخصوصاً خلال وقت التسنين، وهناك عدة طرق للتخلص من هذه الآلام منها العلاج بالأعشاب.

ونقدم لك في التقرير التالي أعراض وطرق علاج آلام الأسنان عند الأطفال:



الأعراض

عض الأطفال للأشياء والملاعق البلاستيكية.

سيلان لعاب الأطفال.

الاضطرابات أثناء النوم والإصابة بالأرق.

الطفح الجلدي والسعال.

الإصابة بالحمى.

الإصابة بالإسهال.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

قلة الشهية.

شد الطفل للأذنين.

طرق العلاج

شاي البابونج

يساعد شاي البابونج على علاج ألم الأسنان عند الأطفال، وهو من أهم الطرق المفيدة في تهدئة ألم التسنين، إذ يمكن فرك لثة الأطفال باستخدام شاي البابونج.

عسل النحل

تدليك لثة الأطفال بالعسل الطبيعي يعمل على القضاء على الجراثيم باللثة والفم، ويمكن المزج بين عسل النحل وزيت الزيتون وتدليك لثة الطفل بها للحصول على أفضل النتائج.

تناول الأعشاب

تناول الطفل شاي الأعشاب الطبيعية يساعد على التقليل من الشعور بألم الأسنان، ومن أفضل تلك المشروبات كل من شاي البابونج، وشاي النعناع البري.

الملح

يعمل الملح على علاج تسوس الأسنان؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للبكتيريا والمطهرة، وهو يعمل على التخلص من الالتهابات والقضاء على البكتيريا في الفم. ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ومسح مكان السن المصاب بالخليط باستخدام قطعة من القطن.

القرنفل

يعد القرنفل من أهم الأعشاب الطبيعية المفيدة في علاج ألم الأسنان، إذ يتمتع بالخصائص المضادة للأكسدة، فضلاً عن فائدته في تسكين الالتهابات، واحتوائه على المضادات الطبيعية للجراثيم، ويعمل القرنفل على تخفيف ألم الأسنان عند الأطفال.

ويمكن الخلط ما بين 3 قطرات من زيت القرنفل، وربع ملعقة من زيت بذور السمسم، وغمس قطعة من القطن في الخليط، وتطبيقها على السن المصاب قبل النوم.