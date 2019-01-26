شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية خير من العلاج.. 5 نصائح تساعدك لتحسين صحتك العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الكثير من العوامل دورًا في الحفاظ على الصحة، ولأن الحفاظ على صحتك يقيك من الإصابة بالأمراض مثل: أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، فى هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح لتحسين الصحة العامة، بحسب موقع family doctor.





تناول الطعام الصحي

ما تأكله يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحتك، حيث يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي على إنقاص الوزن وخفض نسبة الكوليسترول لديك أيضًا.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وسرطان القولون، و يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب وهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم.

حاول أن تكون نشيطاً وتمارس الرياضة لمدة 30 إلى 60 دقيقة حوالي 5 مرات في الأسبوع.

فقدان الوزن إذا كنت تعانى من السمنة

إن حمل الكثير من الوزن يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية وتشمل هذه: ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع نسبة الدهون، السكري من النوع الثانى، مرض القلب، السكتة الدماغية، بعض أنواع السرطان، التهاب المفاصل.

احمي بشرتك

يرتبط التعرض للشمس بسرطان الجلد، هذا هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا، من الأفضل تحديد الوقت الذي تقضيه في الشمس وتأكد من ارتداء الملابس الواقية والقبعات عندما تكون بالخارج واستخدم واقي الشمس على مدار السنة على الجلد المكشوف، مثل وجهك ويديك. يحمي بشرتك ويساعد على منع سرطان الجلد.

ابعد عن التدخين

التدخين يمكن أن يسبب أمراض القلب والفم والحنجرة أو سرطان الرئة، هم أيضا من العوامل الرئيسية لانتفاخ الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) الذى يسبب بالوفاة.