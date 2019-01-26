اضرار الكركم عند الافراط فى تناوله منها مشاكل الهضم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكركم من الأعشاب الطبية الرائعة التى لها فوائد صحية عديدة ويسمى أيضاً بـ "الزعفران الهندى" أو التوابل الذهبية، ويحتوى الكركم على مادة "الكركمين" والتى تساعد فى علاج كثير من الأمراض وتعمل كمسكن للألم وشفاء الجروح، ولكن بالرغم من فوائد الكركم إلا أن هناك أضرارا للكركم يجب أن ننتبه إليها، حيث يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناوله إلى أضرار وآثار جانبية نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب المعلومات التى نشرها موقع "Health line" الطبى.



اضرار الكركم

اضرار الكركم- مشاكل فى الهضم والمعدة

نفس العوامل التى تجعل الكركم من الأعشاب التى تدعم صحة الجهاز الهضمي هى التى يمكن أن تسبب التهيج ومشاكل الجهاز الهضمى والمعدة عند تناوله بكميات كبيرة.

وقد اضطر بعض المشاركين في الدراسات التي تبحث في استخدام الكركم لعلاج السرطان إلى التوقف عن الدراسة لأن هضمهم تأثر بشكل سلبى، لأن الكركم يحفز المعدة لإنتاج المزيد من حمض المعدة والذى يمكن أن يسبب مشاكل فى الهضم لدى البعض.



اضرار الكركم عند الافراط فى تناوله

سهولة نزيف الدم

قد تعمل خصائص الكركم فى تنقية الجسم من السموم على جعلك تنزف بسهولة أكبر ويسبب نزيف الدم، لذا يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ترقق الدم مثل الكومادين تجنب تناول جرعات كبيرة من الكركم.

قد يحفز التقلصات

قد تكون سمعت أن تناول الأطعمة بالكاري يمكن أن يحفز الولادة لدى النساء، وبسبب آثاره ترقق الدم وحدها، يجب على النساء الحوامل تجنب تناول مكملات الكركم، خاصة خلال الشهور الأولى من الحمل.



اضرار الكركم عند الافراط فى تناوله تكون حصوات الكلى

حصوات الكلى

يحتوي الكركم على حوالي 2 ٪ أكسالات، وعند تناوله بجرعات عالية يساهم ذلك في حصوات الكلى لدى البعض.

مشاكل لمرضى الحساسية الغذائية

تناول الكركم المغشوش الذي يخلط بالقمح والشعير ودقيق الجاودار يسبب أعراض سلبية في الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين أو الاضطرابات الهضمية الأخرى، كما قد تحتوي بعض مساحيق الكركم أيضا على ملونات غذائية مشكوك فيها، والتي يتم إضافتها لتحسين اللون عندما يتم تخفيف مساحيق الكركم بالدقيق، وقد تكون بعض مساحيق الكركم أيضا عالية في الرصاص، وهو معدن ثقيل سام يؤثر بشكل خاص على الجهاز العصبي.



الكركم

الصداع والغثيان

قد تتسبب الجرعات العالية من الكركم التي تصل إلى 450 مجم أو أكثر في الصداع والغثيان في عدد قليل من الأشخاص.



من اضرار الكركم أنه قد يحفز التقلصات

طفح جلدي

أبلغ الناس عن طفح جلدي بعد تناول جرعة مقدارها 8000 ملجم من الكركمين أو أكثر، لكن يبدو أن هذا الأمر نادراً.