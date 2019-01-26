اعراض خمول الغدة الدرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمول الغدة الدرقية هو من الحالات الشائعة وفيها لا تنتج الغدة ما يكفي من هرمونات مهمة معينة، وتعتبر النساء أكثر عرضا لخمول الغدة الدرقية، وهو ما يظهر فى بعض العلامات على الجسم مثل التعب والإرهاق وألم المفاصل والسمنة. ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن أعراض خمول الغدة الدرقية هى:

خمول الغدة الدرقية أعراض خمول الغدة الدرقية

أعراض خمول الغدة الدرقية 1:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد. 2:الحساسية الزائدة تجاه البرودة. 3: الإمساك. 4: جفاف البشرة. 5:زيادة الوزن. 6:انتفاخ الوجه. 7:بحة فى الصوت. 8:ضعف العضلات. 9:ارتفاع مستوى الكوليتسرول فى الدم. 10: ألم فى العضلات والمفاصل. 11:عدم انتظام الدورة الشهرية. 12:تساقط الشعر. 13:بطء فى ضربات القلب. 14: الاكتئاب الشديد. 15: ضعف الذاكرة. وهناك بعض الأعراض التى تظهر على الأطفال الذين يعانون من خمول الغدة الدرقية وهى:

الغدة أعراض خمول الغدة الدرقية عند الاطفال

أعراض خمول الغدة الدرقية عند الاطفال 1: النعاس المستمر. 2:ضعف النمو وينتج عنه قصر القامة. 3: تأخر فى نمو الاسنان الدائمة. 4:ضعف النمو العقلى. 5: الامساك المزمن. وهناك العديد من المضاعفات التى يسببها خمول الغدة الدرقية ومنها مضاعفات خمول الغدة الدرقية

مضاعفات خمول الغدة الدرقية 1:خمول الغدة الدرقية يسبب مشاكل عديدة فى القلب والأوعية الدموية لذلك ينصح بالمتابعة مع الطبيب باستمرار. 2:يسبب مخاطر فى الصحة العقلية ويسبب الاكتئاب وإبطاء الوظائف الذهنية وخصوصا عند الاطفال. 3:قد يؤدى قصور الغدة الدرقية لمدة طويلة الى تلف الاعصاب التى تحمل المعلومات من الدماغ والحبل الشوكى لبقية الجسم. 4: قصور الغدة الدرقية يسبب مشاكل فى الانجاب قد تؤدى للعقم. 5:عيوب خلقية عند الاطفال. لذلك لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة ووصف العلاج المناسب للحالة.

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