شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. زيت الليمون هيخلصك من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعيش في حالة من التوتر المزمن، فهناك العديد من الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من هذا الشعور السلبي، الذي يؤثر عليك بشكل كبير وعلى حياتك، وقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تدليك الجسم بالزيوت العطرية له العديد من الفوائد في التخلص من الإجهاد، وذلك وفقا لما نشره موقع " .verywellmind".

أوضح الموقع، أن من أفضل أنواع الزيوت العطرية في التخلص من الإجهاد هي زيت الليمون، الذي يساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض للإجهاد والتوتر والقلق، وأيضا قد يساعدك في التخفيف أو التخلص من مخاوفك والتخلص من ما يشعره العقل من شعور سلبية.

أشار التقرير، علي أن تدليك الجسم بزيت الليمون يعمل علي ترطيب البشرة، وأيضا يساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي التوتر، حيث أن رائحة الليمون من خصائصها التخلص من التوتر والقلق، يشعرك بالاسترخاء.

طريقة إعداد الوصفة..

-شراء زيت الليمون العطري.

-زيت جوز الهند.

خذ ملعقة من كليهما، وأدمجهم ثم ضعهم علي جسمك ودلكه جيدا واسترخي، وستلاحظ الفرق.