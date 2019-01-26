شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حاجات هتعرضك لاضطراب الهلع.. اعرف ازاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوبات الهلع من الحالات المفاجئة التى يتعرض لها البعض نتيجة القلق والخوف الشديد، وفيها قد يشعر الشخص بأنه على وشك الموت وفقدان السيطرة على العقل، وقد يتعرض لها البعض مرة واحدة فقط أومرتين وقد يكون الشخص مصاب بما يسمى اضطراب الهلع.

وحسب ما ذكره موقع mentalhealth فإنه لا يوجد حتى الآن سبب محدد للإصابة بالهلع ولكن هناك بعض العوامل التى تسببه ومنها:

هلع

1: العوامل الوراثية، أى اصابة أحد أفراد الأسرة باضطراب الهلع.

2: التعرض للضغط النفسى الشديد ، قد يصيب الانسان بالهلع والخوف.

3:التوتر والحساسية الزائدة والمشاعر السلبية، تزيد من خطر الاصابة باضطراب الهلع.

4:تناول بعض المشروبات تؤثر على الصحة وتسبب الهلع ومنها المشروبات الغازية والكافيين.



الهلع

وهناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالهلع وتستمر لمدة 10 دقائق أو 20 دقيقة ومن هذه العلامات " التعرق، ألم فى الصدر، الغثيان وألم فى المعدة، ضيق فى التنفس،دوخة،الخوف من فقدان السيطرة ، ألم فى القلب، يهزى أو يرتجف"، وعند ظهور هذه الاعراض يجب نقل المريض فورا على أقرب مستشفى.

وللوقاية من نوبات الهلع يجب تناول علاج الهلع كما يصفه الطبيب حتى لا تعود مرة أخرى مع المواظبة على الأنشطة البدنية لتخفيف القلق والتوتر والاهتمام بتناول الاطعمة الصحية وتجنب المشروبات الغازية والكحول.